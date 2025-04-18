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Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

Киев • УНН

 • 4628 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет в экранизации триллера "Последняя миссис Пэрриш" от Netflix. Фильм расскажет о мошеннице, которая пытается разрушить богатую семью.

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

Американская актриса Дженнифер Лопес сыграет главную роль в экранизации книги "Последняя миссис Пэрриш" режиссера Роберта Земекиса, которую будет снимать Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IndieWire.

Детали

Бестселлер 2017 года "Последняя миссис Пэрриш" разошелся тиражом более миллиона копий. Триллер в стиле "Талантливого мистера Рипли" рассказывает о женщине и мошеннице по имени Эмбер, которая планирует подружиться со светской львицей по имени Дафна и ее семьей. При этом Эмбер стремится развалить эту семью, в частности соблазнить мужа Дафны. При этом главная героиня пытается скрыть скелеты своего собственного прошлого.

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Сейчас проект находится на стадии разработки по сценарию Андреа Берлоффа ("Прямо из Комптона", "Мать") и Джона Гатинса ("Полет" Земекиса, а также "Конг: Остров черепа"). Дополнительного кастинга не объявлено.

Netflix приобрел права на "Последнюю миссис Пэрриш" еще в 2021 году и тогда же поручил написать сценарий Лизе Рубин, автору сериала "Цыганка", который вышел на стриминговом сервисе в 2017 году.

Недавно Лопес сыграла главную роль в фильме "Поцелуй Женщины-паука", премьера которого состоялась на кинофестивале "Санденс", а в прокат он выйдет позже в этом году на киностудиях Roadside Attractions и Lionsgate. Фильм является музыкальной адаптацией театральной постановки, основанной на оригинальной книге, которая была впервые экранизирована в 80-х годах и принесла Уильяму Херту "Оскар". В прошлом году она сыграла главную роль в спортивной драме "Неудержимые".

Дополнение

Дженнифер Лопес сообщила в соцсетях, что фильм, в котором она сыграла главную роль, "Неудержимый", стал самым популярным фильмом на Amazon Prime. Впрочем, звезда не упомянула своего бывшего мужа, актера Бена Аффлека, который был сопродюсером фильма.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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