Фильм украинского режиссера "Лента времени" будет бороться за главную награду Берлинале

75-й Берлинский кинофестиваль представил список участников главного конкурса, и среди них - украинский фильм "Лента времени" режиссера Екатерины Горностай. Об этом пишет Variety, передает УНН.

"Лента времени" - документальный фильм об учителях и учениках, которые, несмотря на войну, продолжают учиться и учить, в том числе на деоккупированных и прифронтовых территориях. Без закадрового голоса и интервью лента передает реальность борьбы за образование, идентичность и выживание в условиях постоянной опасности.

В фильме показана жизнь украинских школ от Харькова и Запорожья до Киева, Бучи и других городов и сел. Герои ленты - не только педагоги, которые работают в сложных условиях, но и те, кто теперь защищает страну, как Борис Ховряк, учитель, вступивший в ряды ВСУ

Что известно о 75-м Берлинском кинофестивале

Фестиваль пройдет под руководством нового директора, Триши Таттл, которая стремится сделать программу более открытой для зрителей и сохранить политическую насыщенность, которая всегда отличала Берлинале.

"Мы не уклоняемся от политики, ведь это часть идентичности фестиваля. Однако мы также хотим, чтобы внимание зрителей было сосредоточено на многогранности киноискусства", - отметила Таттл во время презентации программы.

В этом году в конкурсе представлены 18 фильмов из 26 стран, среди которых восемь созданы женщинами-режиссерами. В программе объединены дебюты, работы известных мастеров и фильмы, которые исследуют глубокие социальные и личные темы. Также Берлинале впервые представит новую секцию, где будет показано 14 дебютных работ, 12 из которых - мировые премьеры.

Основная конкурсная программа

Конкурс открывает фильм "Blue Moon" Ричарда Линклейтера (США/Ирландия) - история о последних днях композитора Лоренца Харта. В главных ролях - Этан Хоук, Маргарет Кволли и Бобби Каннавале.

Еще один претендент - "Dreams" Мишеля Франко (Мексика). В центре сюжета - молодой мексиканский танцовщик Фернандо, который мечтает об успехе в США. Его роль исполнил Исаак Эрнандес, а партнершу сыграла Джессика Честейн.

Среди других работ - "Hot Milk" британской сценаристки Ребекки Ленкевич, которая дебютирует как режиссер. Главные роли в фильме исполнили Эмма Макки и Фиона Шоу.

Черно-комедийная лента "If I Had Legs I'd Kick You" Мэри Бронштейн (США) привлекает внимание своим необычным кастом: Роуз Бирн, A$AP Rocky и Конан О'Брайен.

Китай на фестивале представляют два фильма: "Girls on Wire" Вивиан Ку - драма о женской силе и свободе, и „Living the Land" Хуо Мэнга, которая рассказывает о связи человека с природой.

Среди европейских фильмов стоит выделить "La cache" Лионеля Байера (Швейцария/Франция) - семейную драму, а также "Mother's Baby" австрийского режиссера Иоганны Модер.

Также в программе представлены: "The Ice Tower" Люсиль Хаджихалилович (Франция/Германия), „Reflet dans un diamant mort" Хелен Каттет и Бруно Форзани (Бельгия/Франция) и „Was Marielle weiß" Фредерика Хамбалека (Германия).

Украину на фестивале представляет "Лента времени", которая соревнуется с такими титулованными работами, как "Kontinental '25" Раду Жуде (Румыния) и "Drømmer" Даг Йохан Хаугеруда (Норвегия).

Кроме конкурсной программы, Берлинале представляет специальные показы, среди которых лента Джеймса Мангольда "A Complete Unknown", где Тимоти Шаламе играет молодого Боба Дилана, и документальные работы на политические и социальные темы.

