В Белом доме признали, что Трамп не сможет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи – СМИ

Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня в Украине до Пасхи, 20 апреля. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.

Представители Белого дома признали, что Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня в Украине до Пасхи. Источники сообщили, что администрация Трампа все больше разочаровывается тактикой затягивания времени со стороны кремля и готовится оказывать давление на москву и Киев, чтобы заставить их договориться об урегулировании - пишет издание.

Как пишет издание, Трамп хотел добиться полного прекращения огня до апреля или мая, а затем установить длительный мир, однако такая сделка не будет достигнута в ближайшие месяцы, что повышает вероятность того, что война затянется.

Неспособность прекратить войну станет значительным ударом для Трампа, самоназванного "миротворца и объединителя", который во время своей президентской кампании неоднократно обещал положить конец конфликту в течение 24 часов. Американские чиновники уже несколько недель в частных разговорах жалуются на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых и продвижению вперед мирных переговоров - добавляет издание.

Отмечается, что американские чиновники признали, что путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное соглашение, и "обсудили, какие экономические и дипломатические санкции они могли бы применить", сообщили источники.

Напомним

Bloomberg сообщал, что Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между россией и Украиной до Пасхи, 20 апреля, однако в США признают, что эти сроки могут быть нарушены, учитывая большие разногласия между позициями двух сторон.