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У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

Київ • УНН

 • 34918 перегляди

Білий дім визнав, що Трамп не досягне припинення вогню в Україні до 20 квітня. Адміністрація розчарована тактикою Кремля і готується тиснути на москву та Київ для мирної угоди.

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.

Представники Білого дому визнали, що Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня. Джерела повідомили, що адміністрація Трампа дедалі більше розчаровується тактикою затягування часу з боку кремля і готується чинити тиск на москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання 

- пише видання.

Як пише видання, Трамп хотів досягти повного припинення вогню до квітня або травня, а потім встановити тривалий мир, проте така угода не буде досягнута в найближчі місяці, що підвищує ймовірність того, що війна затягнеться.

Нездатність припинити війну стане значним ударом для Трампа, самоназваного "миротворця і об'єднувача", який під час своєї президентської кампанії неодноразово обіцяв покласти край конфлікту протягом 24 годин. Американські посадовці вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню вперед мирних переговорів 

- додає видання.

Наголошується, що американські чиновники визнали, що путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову угоду, і "обговорили, які економічні і дипломатичні санкції вони могли б застосувати", повідомили джерела.

Нагадаємо

Bloomberg повідомляв, що Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між росією та Україною до Великодня, 20 квітня, проте у США визнають, що ці терміни можуть бути порушені, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Білий дім
Вашингтон
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