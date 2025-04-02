У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.

Представники Білого дому визнали, що Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня. Джерела повідомили, що адміністрація Трампа дедалі більше розчаровується тактикою затягування часу з боку кремля і готується чинити тиск на москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання

Як пише видання, Трамп хотів досягти повного припинення вогню до квітня або травня, а потім встановити тривалий мир, проте така угода не буде досягнута в найближчі місяці, що підвищує ймовірність того, що війна затягнеться.

Нездатність припинити війну стане значним ударом для Трампа, самоназваного "миротворця і об'єднувача", який під час своєї президентської кампанії неодноразово обіцяв покласти край конфлікту протягом 24 годин. Американські посадовці вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню вперед мирних переговорів