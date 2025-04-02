Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырех, начато расследование
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф на Кривой Рог погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Повреждена инфраструктура, прокуратура начала расследование военного преступления.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, еще трое местных жителей ранены. Прокуратура начала досудебное расследование. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, вечером 2 апреля 2025 года военные рф совершили ракетную атаку на г. Кривой Рог. По предварительным данным, в результате обстрела погибли четыре человека. Ранены трое местных жителей
Отмечается, что в результате обстрела повреждена инфраструктура. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые зафиксировали очередное военное преступление рф.
Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы.
Напомним
Российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами.