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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 55751 перегляди

Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг загинуло четверо людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено інфраструктуру, прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

Внаслiдок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей, ще троє місцевих мешканців поранено. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

За даними слідства, ввечері 2 квітня 2025 року військові рф здійснили ракетну атаку на м. Кривий Ріг. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. Поранено трьох місцевих мешканців 

- повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру. На а місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.

Нагадаємо

Російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами.

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