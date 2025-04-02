Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу
Київ • УНН
Російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про ракетну атаку та попередив про можливі повторні обстріли.
Армія рф атакувала Кривий Ріг балістикою. Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо
За його словами, можливі повторні виходи.
Раніше
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей, а згодом повідомили про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.
ЗМІ повідомляли про звук вибуху в місті.