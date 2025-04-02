Ракетная атака баллистикой: оккупанты ударили по Кривому Рогу
Киев • УНН
Российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке и предупредил о возможных повторных обстрелах.
Армия рф атаковала Кривой Рог баллистикой. Об этом сообщил Глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
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По его словам, возможны повторные выходы.
Ранее
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а впоследствии сообщили о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога.
СМИ сообщали о звуке взрыва в городе.