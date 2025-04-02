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Ракетная атака баллистикой: оккупанты ударили по Кривому Рогу

Киев • УНН

 • 82643 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке и предупредил о возможных повторных обстрелах.

Ракетная атака баллистикой: оккупанты ударили по Кривому Рогу

Армия рф атаковала Кривой Рог баллистикой. Об этом сообщил Глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Все понимаем, все работаем 

- сообщил Вилкул.

По его словам, возможны повторные выходы. 

Ранее

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а впоследствии сообщили о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога.

СМИ сообщали о звуке взрыва в городе.

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