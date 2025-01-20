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Фільм "Нестримний" став хітом на Amazon Prime: Дженніфер Лопес подякувала фанатам

Фільм "Нестримний" став хітом на Amazon Prime: Дженніфер Лопес подякувала фанатам

Київ • УНН

 • 172093 перегляди

Фільм "Нестримний" став найпопулярнішим на Amazon Prime, Лопес подякувала фанатам у соцмережах. Актриса відмітила всіх причетних до стрічки, окрім колишнього чоловіка Бена Аффлека та Метта Деймона.

Акторка Дженніфер Лопес зазначила у соцмережах, що фільм, у якому вона зіграла головну роль,  "Нестримний" став найпопулярнішим фільмом на Amazon Prime. Утім, зірка не згадала свого колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека, який був співпродюсером фільму. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі 

55-річна актриса опублікувала у своєму Instagram сторіс з фотографією зі зйомок у фільмі.

"Дякую всім за перегляд", - підписала вона світлину. "Особливо моїм неймовірним шанувальникам".

Крім того, на фото вона відмітила стримера і виконавця головної ролі Джарреля Джерома.

Серед позначок також є сторінка чемпіона-рестлера, на чиїй біографії заснований біографічний фільм - Ентоні Роблеса, який також працював продюсером фільму разом з Аффлеком і його партнером по виробництву Меттом Деймоном. 

Утім, вона не відмітила свого колишнього чоловіка Бена Аффлека та їхнього спільного друга актора Метта Деймона. 

А як відомо Аффлек виступив співпродюсером фільму через свою і Деймона продюсерську компанію Artists Equity.

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До офіційного розлучення, яке за документами відбулося 26 квітня 2024, пара працювала разом над фільмом "Нестримний", де Лопес мала головну роль. 

Актриса зіграла Джуді Роблес, проблемну, але турботливу матір Ентоні Роблеса, молодого чоловіка, який, попри те, що народився з однією ногою, боровся за те, щоб втілити в життя свою мрію стати чемпіоном NCAA з боротьби.

Нагадаємо 

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися. Рішення було винесено майже через 20 тижнів після того, як 20 серпня акторка подала заяву про розірвання шлюбу. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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