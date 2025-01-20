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Іванка Трамп вразила сукнею на світському вечорі перед інавгурацією батька

Іванка Трамп вразила сукнею на світському вечорі перед інавгурацією батька

Київ • УНН

 • 184673 перегляди

Донька Дональда Трампа обрала ексклюзивну сукню з відкритими плечима, оздоблену кристалами та перлинами. На вечорі у Національному музеї будівництва вона спілкувалася з Ілоном Маском та Джеффом Безосом.

Іванка Трамп обрала на світський вечір перед інавгурацією обраного президента США і її батька Дональда Трампа елегантну сукню від модного дому Oscar de la Renta, створену спеціально на замовлення. Вечірнє вбрання - з відкритими плечима, прикрашене кристалами, перлинами та вишуканим квітковим орнаментом. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Деталі

На світському вечорі перед інавгурацією Дональда Трампа у Національному музеї будівництва у Вашингтоні Іванка Трамп привернула всю увагу своїм бездоганним образом. Старша донька обраного 47-го президента США обрала розкішну сукню від Oscar de la Renta, створену на замовлення спеціально для цього вечора.

Вечірня сукня з відкритими плечима була оздоблена кристалами й перлинами, прикрашена вишуканим квітковим орнаментом і доповнена сріблястою шаллю.

Модний дім описав її як елегантний витвір, який підкреслює сучасну розкіш і витонченість.

На заході Іванка спілкувалася з Ілоном Маском, засновником Tesla і SpaceX, та Джеффом Безосом, творцем Amazon. Один із найяскравіших моментів вечора - теплі обійми Іванки з нареченою Безоса, Лорен Санчес, які потрапили в об’єктиви камер.

Окрім Іванки, вечір відвідали її брат Дональд Трамп-молодший разом із подругою Беттіною Андерсон.

Серед гостей була і його колишня дівчина, телеведуча Кімберлі Гілфойл.

Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс з’явився зі своєю дружиною Ушею Венс, яка також віддала перевагу Oscar de la Renta. Вона була одягнена у чорну оксамитову сукню з асиметричними квітковими акцентами та декольте.

Меланія Трамп зізналася, що не завжди погоджується зі своїм чоловіком13.01.25, 15:32 • 139576 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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