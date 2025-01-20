Іванка Трамп вразила сукнею на світському вечорі перед інавгурацією батька
Київ • УНН
Донька Дональда Трампа обрала ексклюзивну сукню з відкритими плечима, оздоблену кристалами та перлинами. На вечорі у Національному музеї будівництва вона спілкувалася з Ілоном Маском та Джеффом Безосом.
Іванка Трамп обрала на світський вечір перед інавгурацією обраного президента США і її батька Дональда Трампа елегантну сукню від модного дому Oscar de la Renta, створену спеціально на замовлення. Вечірнє вбрання - з відкритими плечима, прикрашене кристалами, перлинами та вишуканим квітковим орнаментом. Про це пише Daily Mail, передає УНН.
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На світському вечорі перед інавгурацією Дональда Трампа у Національному музеї будівництва у Вашингтоні Іванка Трамп привернула всю увагу своїм бездоганним образом. Старша донька обраного 47-го президента США обрала розкішну сукню від Oscar de la Renta, створену на замовлення спеціально для цього вечора.
Вечірня сукня з відкритими плечима була оздоблена кристалами й перлинами, прикрашена вишуканим квітковим орнаментом і доповнена сріблястою шаллю.
Модний дім описав її як елегантний витвір, який підкреслює сучасну розкіш і витонченість.
На заході Іванка спілкувалася з Ілоном Маском, засновником Tesla і SpaceX, та Джеффом Безосом, творцем Amazon. Один із найяскравіших моментів вечора - теплі обійми Іванки з нареченою Безоса, Лорен Санчес, які потрапили в об’єктиви камер.
Окрім Іванки, вечір відвідали її брат Дональд Трамп-молодший разом із подругою Беттіною Андерсон.
Серед гостей була і його колишня дівчина, телеведуча Кімберлі Гілфойл.
Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс з’явився зі своєю дружиною Ушею Венс, яка також віддала перевагу Oscar de la Renta. Вона була одягнена у чорну оксамитову сукню з асиметричними квітковими акцентами та декольте.
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