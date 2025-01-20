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Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

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Дочь Дональда Трампа выбрала эксклюзивное платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами и жемчугом. На вечере в Национальном музее строительства она общалась с Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Иванка Трамп выбрала на светский вечер перед инаугурацией избранного президента США и ее отца Дональда Трампа элегантное платье от модного дома Oscar de la Renta, созданное специально на заказ. Вечерний наряд - с открытыми плечами, украшенный кристаллами, жемчугом и изысканным цветочным орнаментом. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

На светском вечере перед инаугурацией Дональда Трампа в Национальном музее строительства в Вашингтоне Иванка Трамп привлекла все внимание своим безупречным образом. Старшая дочь избранного 47-го президента США выбрала роскошное платье от Oscar de la Renta, созданное на заказ специально для этого вечера.

Вечернее платье с открытыми плечами было украшено кристаллами и жемчугом, изысканным цветочным орнаментом и дополнено серебристой шалью.

Модный дом описал ее как элегантное произведение, которое подчеркивает современную роскошь и утонченность.

На мероприятии Иванка общалась с Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX, и Джеффом Безосом, создателем Amazon. Один из самых ярких моментов вечера - теплые объятия Иванки с невестой Безоса Лорен Санчес, которые попали в объективы камер.

Кроме Иванки, вечер посетили ее брат Дональд Трамп-младший вместе с подругой Беттиной Андерсон.

Среди гостей была и его бывшая девушка, телеведущая Кимберли Гилфойл.

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс появился со своей женой Ушей Вэнс, которая также отдала предпочтение Oscar de la Renta. Она была одета в черное бархатное платье с асимметричными цветочными акцентами и декольте.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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