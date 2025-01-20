Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца
Киев • УНН
Дочь Дональда Трампа выбрала эксклюзивное платье с открытыми плечами, украшенное кристаллами и жемчугом. На вечере в Национальном музее строительства она общалась с Илоном Маском и Джеффом Безосом.
Иванка Трамп выбрала на светский вечер перед инаугурацией избранного президента США и ее отца Дональда Трампа элегантное платье от модного дома Oscar de la Renta, созданное специально на заказ. Вечерний наряд - с открытыми плечами, украшенный кристаллами, жемчугом и изысканным цветочным орнаментом. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Детали
На светском вечере перед инаугурацией Дональда Трампа в Национальном музее строительства в Вашингтоне Иванка Трамп привлекла все внимание своим безупречным образом. Старшая дочь избранного 47-го президента США выбрала роскошное платье от Oscar de la Renta, созданное на заказ специально для этого вечера.
Вечернее платье с открытыми плечами было украшено кристаллами и жемчугом, изысканным цветочным орнаментом и дополнено серебристой шалью.
Модный дом описал ее как элегантное произведение, которое подчеркивает современную роскошь и утонченность.
На мероприятии Иванка общалась с Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX, и Джеффом Безосом, создателем Amazon. Один из самых ярких моментов вечера - теплые объятия Иванки с невестой Безоса Лорен Санчес, которые попали в объективы камер.
Кроме Иванки, вечер посетили ее брат Дональд Трамп-младший вместе с подругой Беттиной Андерсон.
Среди гостей была и его бывшая девушка, телеведущая Кимберли Гилфойл.
Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс появился со своей женой Ушей Вэнс, которая также отдала предпочтение Oscar de la Renta. Она была одета в черное бархатное платье с асимметричными цветочными акцентами и декольте.
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем13.01.25, 15:32 • 137688 просмотров