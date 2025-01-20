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Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Киев  •  УНН

 • 55754 просмотра

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Фильм «Неудержимый» стал самым популярным на Amazon Prime, Лопес поблагодарила фанатов в соцсетях. Актриса отметила всех причастных к ленте, кроме бывшего мужа Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.

Актриса Дженнифер Лопес отметила в соцсетях, что фильм, в котором она сыграла главную роль, "Неудержимый" стал самым популярным фильмом на Amazon Prime. Впрочем, звезда не упомянула своего бывшего мужа, актера Бена Аффлека, который был сопродюсером фильма. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

55-летняя актриса опубликовала в своем Instagram сторис с фотографией со съемок в фильме.

"Спасибо всем за просмотр", - подписала она фотографию. "Особенно моим невероятным поклонникам".

Кроме того, на фото она отметила стримера и исполнителя главной роли Джарреля Джерома.

Среди отметок также есть страница чемпиона-рестлера, на чьей биографии основан биографический фильм - Энтони Роблеса, который также работал продюсером фильма вместе с Аффлеком и его партнером по производству Мэттом Дэймоном. 

Впрочем, она не отметила своего бывшего мужа Бена Аффлека и их общего друга актера Мэтта Дэймона. 

А как известно Аффлек выступил сопродюсером фильма через свою и Деймона продюсерскую компанию Artists Equity.

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До официального развода, который по документам состоялся 26 апреля 2024 года, пара работала вместе над фильмом "Неудержимый", где Лопес имела главную роль. 

Актриса сыграла Джуди Роблес, проблемную, но заботливую мать Энтони Роблеса, молодого человека, который, несмотря на то, что родился с одной ногой, боролся за то, чтобы воплотить в жизнь свою мечту стать чемпионом NCAA по борьбе.

Напомним 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись. Решение было вынесено почти через 20 недель после того, как 20 августа актриса подала заявление о расторжении брака. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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