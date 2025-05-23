Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года
Киев • УНН
Спустя 20 лет Миранда Пристли столкнется с Эмили, которая стала исполнительным директором люксового бренда. Миранде нужны средства из-за упадка печатных изданий.
Премьера второй части фильма "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Спустя 20 лет после событий первой части ленты Миранда Пристли (роль которой исполнит американская актриса Мерил Стрип) снова будет вынуждена встретиться со своей помощницей Эмили (в роли которой выступает Эмили Блант), которая уволилась с "Подиума" и стала одним из исполнительных директоров крупного люксового бренда. Согласно сюжету, Миранде нужны средства и поддержка, в связи с тем, что печатные издания гибнут один за другим.
Что будет делать в этом сюжете Энди Сакс (которую сыграет американская актриса и певица Энн Хэтэуэй), пока остается загадкой.
Напомним, первая часть комедийной драмы "Дьявол носит Prada" вышла в 2006 году в Соединенных Штатах. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мерил Стрип. Последняя была номинирована за эту работу на премию "Оскар".
Дополнение
Премьера нового спин-оффа "Игры престолов" была запланирована на 2025 год, однако HBO отложила ее до 2026 года, оставив поклонников на текущее время "с чистым листом".
Дженнифер Лопес сыграет в экранизации триллера "Последняя миссис Пэрриш" от Netflix. В фильме рассказывается о мошеннице, которая пытается разрушить состоятельную семью.