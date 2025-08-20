Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Киев • УНН
Патрисия Котеро, известная как Аполлония, подала иск против наследников Принса. Она требует признать ее единственной законной владелицей имени "Аполлония", которое она использует более сорока лет.
Бывшая актриса, певица и близкая соратница Принса Патрисия (Патти) Котеро, известная под сценическим именем Аполлония, подала иск против наследников легендарного музыканта. Она требует признать ее единственной законной владелицей имени "Аполлония", которое, по ее словам, она использует уже более четырех десятилетий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Суть конфликта
Котеро утверждает, что наследники Принса этим летом подали заявку на регистрацию торговой марки "Apollonia" для использования в сфере одежды и развлекательных услуг. Более того, они обратились в Патентное ведомство США с просьбой аннулировать ее собственную марку, ссылаясь на контракты, которые она подписывала еще в 1983–1984 годах, во время сотрудничества с Принсом.
Аполлония убеждена, что это нарушает ее права.
На протяжении всех этих лет ни сам Принс, ни его представители никогда не ставили под сомнение мое право пользоваться именем Аполлония
Кто такая Аполлония
Актриса получила мировую славу благодаря роли возлюбленной Принса в культовом фильме "Purple Rain" (1984). Впоследствии она снималась в телесериале "Falcon Crest", выпустила сольный альбом и совместно с Принсом работала над хитом группы Bangles – "Manic Monday". До самой смерти артиста в 2016 году она сохраняла с ним дружеские отношения.
Сегодня Котеро ведет подкаст "Apollonia Studio 6" и активно выступает как общественный деятель. Ее адвокат Дэн Сисло заявил, что она "полностью уверена в победе и отстаивании собственного имени".
Суд в Калифорнии должен определить, есть ли у наследников основания претендовать на торговую марку "Apollonia", или же это имя окончательно закреплено за Котеро.
