Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"

09:46 • 264 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
09:29 • 3632 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:52 • 5408 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 33139 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
06:54 • 18786 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 21506 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 23398 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 131157 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 114999 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23 • 106514 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 23424 просмотра
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03 • 15370 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28 • 25111 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29 • 16415 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 18497 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Белый дом
Европа
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Фокс Ньюс
Нефть
Шахед-136

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

Патрисия Котеро, известная как Аполлония, подала иск против наследников Принса. Она требует признать ее единственной законной владелицей имени "Аполлония", которое она использует более сорока лет.

Бывшая актриса, певица и близкая соратница Принса Патрисия (Патти) Котеро, известная под сценическим именем Аполлония, подала иск против наследников легендарного музыканта. Она требует признать ее единственной законной владелицей имени "Аполлония", которое, по ее словам, она использует уже более четырех десятилетий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Суть конфликта

Котеро утверждает, что наследники Принса этим летом подали заявку на регистрацию торговой марки "Apollonia" для использования в сфере одежды и развлекательных услуг. Более того, они обратились в Патентное ведомство США с просьбой аннулировать ее собственную марку, ссылаясь на контракты, которые она подписывала еще в 1983–1984 годах, во время сотрудничества с Принсом.

Аполлония убеждена, что это нарушает ее права.

На протяжении всех этих лет ни сам Принс, ни его представители никогда не ставили под сомнение мое право пользоваться именем Аполлония

- говорится в иске.

Кто такая Аполлония

Актриса получила мировую славу благодаря роли возлюбленной Принса в культовом фильме "Purple Rain" (1984). Впоследствии она снималась в телесериале "Falcon Crest", выпустила сольный альбом и совместно с Принсом работала над хитом группы Bangles – "Manic Monday". До самой смерти артиста в 2016 году она сохраняла с ним дружеские отношения.

Сегодня Котеро ведет подкаст "Apollonia Studio 6" и активно выступает как общественный деятель. Ее адвокат Дэн Сисло заявил, что она "полностью уверена в победе и отстаивании собственного имени".

Суд в Калифорнии должен определить, есть ли у наследников основания претендовать на торговую марку "Apollonia", или же это имя окончательно закреплено за Котеро.

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Reuters
Калифорния