США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Киев • УНН
Соединенные Штаты отправят певца Брэндона Ховарда, известного под сценическим именем B. Howard, для участия в российском конкурсе "Интервидение", который состоится в сентябре в москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Музыка Ховарда "преодолевает границы и объединяет культуры"
"Интервидение" позиционируется как советская альтернатива "Евровидению" и проводилось с 1965 по 1980 год в Чехословакии. Российский диктатор путин возобновил конкурс в 2025 году, назначив председателем оргкомитета вице-премьера дмитрия чернышенко. россия была исключена из "Евровидения" после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
россию на конкурсе представит провоенный певец Шаман (Ярослав Дронов), который находится под санкциями ЕС за участие в пропагандистских концертах кремля. Кроме рф и США, среди участников — Беларусь, Кыргызстан, Венесуэла, Сербия, Куба, Катар и Казахстан.
В МИД Украины заявили, что рассматривают "Интервидение" как "инструмент враждебной пропаганды и средство отбеливания агрессивной политики российской федерации".
Еще в феврале стало известно, что путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в москве в 2025 году. На проведение выделено 600 млн рублей.
