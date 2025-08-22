США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 20472 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 23893 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 29507 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 18100 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 30276 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69949 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77930 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80576 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102484 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 233053 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
78%
742мм
Популярные новости
Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 2321 августа, 17:31 • 9444 просмотра
Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости21 августа, 17:42 • 5692 просмотра
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины21 августа, 18:10 • 10307 просмотра
Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине, иначе изменим тактику - Трамп21 августа, 18:24 • 4846 просмотра
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова21 августа, 20:25 • 8394 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 20476 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 29512 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 107139 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 130772 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 233056 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Александр Сырский
Никита Хрущев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 90 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 74222 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 68283 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 66748 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 93133 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Truth Social
Футбол

США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Соединенные Штаты отправят певца Брэндона Ховарда, известного как B. Howard, на российский конкурс «Интервидение» в сентябре. Конкурс, возрожденный путиным, позиционируется как советская альтернатива «Евровидению».

США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico

Соединенные Штаты отправят певца Брэндона Ховарда, известного под сценическим именем B. Howard, для участия в российском конкурсе "Интервидение", который состоится в сентябре в москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Музыка Ховарда "преодолевает границы и объединяет культуры"

- отметили организаторы "Интервидения".

"Интервидение" позиционируется как советская альтернатива "Евровидению" и проводилось с 1965 по 1980 год в Чехословакии. Российский диктатор путин возобновил конкурс в 2025 году, назначив председателем оргкомитета вице-премьера дмитрия чернышенко. россия была исключена из "Евровидения" после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

россию на конкурсе представит провоенный певец Шаман (Ярослав Дронов), который находится под санкциями ЕС за участие в пропагандистских концертах кремля. Кроме рф и США, среди участников — Беларусь, Кыргызстан, Венесуэла, Сербия, Куба, Катар и Казахстан.

В МИД Украины заявили, что рассматривают "Интервидение" как "инструмент враждебной пропаганды и средство отбеливания агрессивной политики российской федерации".

Напомним

Еще в феврале стало известно, что путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в москве в 2025 году. На проведение выделено 600 млн рублей. 

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след12.05.25, 18:00 • 147326 просмотров

Вероника Марченко

КультураПроисшествияУНН Lite
Владимир Путин
Евровидение
Беларусь
Куба
Венесуэла
Кыргызстан
Европейский Союз
Сербия
Катар
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Казахстан