США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Київ • УНН
Сполучені Штати відправлять співака Брендона Говарда, відомого як B. Howard, на російський конкурс "Інтербачення" у вересні. Конкурс, відроджений Путіним, позиціонується як радянська альтернатива "Євробаченню".
Деталі
Музика Говарда "долає кордони і об'єднує культури"
Видання вказує, що "Інтербачення" позиціонується як радянська альтернатива "Євробаченню" та проводилося з 1965 по 1980 рік у Чехословаччині. Російський диктатор путін відновив конкурс у 2025 році, призначивши головою оргкомітету віце-прем’єра дмитра чернишенка. росія була виключена з "Євробачення" після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
росію на конкурсі представить провоєнний співак Шаман (Ярослав Дронов), який перебуває під санкціями ЄС за участь у пропагандистських концертах кремля. Окрім рф і США, серед учасників — білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар та Казахстан.
У МЗС України заявили, що розглядають "Інтербачення" як "інструмент ворожої пропаганди та засіб відбілювання агресивної політики російської федерації".
Нагадаємо
Ще в лютому стало відомо, що путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів.
