21 серпня, 14:24 • 20076 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 23413 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 29043 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 17851 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 30080 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69882 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77889 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80548 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102460 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232850 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Сполучені Штати відправлять співака Брендона Говарда, відомого як B. Howard, на російський конкурс "Інтербачення" у вересні. Конкурс, відроджений Путіним, позиціонується як радянська альтернатива "Євробаченню".

Сполучені Штати відправлять співака Брендона Говарда, відомого під сценічним ім’ям B. Howard, для участі у російському конкурсі "Інтербачення", який відбудеться у вересні в москві. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Музика Говарда "долає кордони і об'єднує культури"

- зазначили організатори "Інтербачення".

Видання вказує, що "Інтербачення" позиціонується як радянська альтернатива "Євробаченню" та проводилося з 1965 по 1980 рік у Чехословаччині. Російський диктатор путін відновив конкурс у 2025 році, призначивши головою оргкомітету віце-прем’єра дмитра чернишенка. росія була виключена з "Євробачення" після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

росію на конкурсі представить провоєнний співак Шаман (Ярослав Дронов), який перебуває під санкціями ЄС за участь у пропагандистських концертах кремля. Окрім рф і США, серед учасників — білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар та Казахстан.

У МЗС України заявили, що розглядають "Інтербачення" як "інструмент ворожої пропаганди та засіб відбілювання агресивної політики російської федерації".

Нагадаємо

Ще в лютому стало відомо, що путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів. 

Вероніка Марченко

