росія планує замінити "Євробачення" власним конкурсом "Інтербачення" у 2025 році

"Інтербачення" начебто стане незалежним майданчиком, де зможуть виступати поп-виконавці з різних країн.

Передає УНН із посиланням на СurrentTime.

У росії видано указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" у 2025 році. Відповідний документ підписав президент рф путін.

Згідно з указом, "Інтербачення" проводиться "з метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Конкурс планується провести у москві та області.

Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025

Довідково

Конкурс "Інтербачення" проводився у другій половині минулого сторіччя у країнах соцблоку. В рф запропонували повернутися до цього формату. Глава уряду рф мішустін в грудні 2023 року підписав розпорядження про виділення 600 млн рублів для проведення "Інтербачення" в петербурзі. Начебто інтерес до участі в конкурсі виявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан і білорусь.

Євробачення-2025: оголосили пісні та порядок виступів фіналістів нацвідбору