росія планує замінити "Євробачення" власним конкурсом "Інтербачення" у 2025 році
Київ • УНН
путін підписав указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" в москві у 2025 році. На проведення виділено 600 млн рублів, а участь планують взяти Китай, Білорусь та інші країни.
"Інтербачення" начебто стане незалежним майданчиком, де зможуть виступати поп-виконавці з різних країн.
Передає УНН із посиланням на СurrentTime.
У росії видано указ про проведення музичного конкурсу "Інтербачення" у 2025 році. Відповідний документ підписав президент рф путін.
Згідно з указом, "Інтербачення" проводиться "з метою подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Конкурс планується провести у москві та області.
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Довідково
Конкурс "Інтербачення" проводився у другій половині минулого сторіччя у країнах соцблоку. В рф запропонували повернутися до цього формату. Глава уряду рф мішустін в грудні 2023 року підписав розпорядження про виділення 600 млн рублів для проведення "Інтербачення" в петербурзі. Начебто інтерес до участі в конкурсі виявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан і білорусь.
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