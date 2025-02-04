«Интервидение» вроде бы станет независимой площадкой, где смогут выступать поп-исполнители из разных стран.

Передает УНН со ссылкой на СurrentTime.

В россии издан указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ подписал президент рф путин.

Согласно указу, «Интервидение» проводится «с целью дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Конкурс планируется провести в москве и области.

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Справочно

Конкурс «Интервидение» проводился во второй половине прошлого столетия в странах соцблока. В рф предложили вернуться к этому формату. Глава правительства рф мишустин в декабре 2023 года подписал распоряжение о выделении 600 млн рублей для проведения «интервидения» в петербурге. Вроде бы интерес к участию в конкурсе проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

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