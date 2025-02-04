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Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 29752 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

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Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
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Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 50112 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 54930 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
13:18 • 71815 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

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Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
12:11 • 85687 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

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3 февраля, 19:20 • 120641 просмотра

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россия планирует заменить «Евровидение» собственным конкурсом «Интервидение» в 2025 году

россия планирует заменить «Евровидение» собственным конкурсом «Интервидение» в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 6466 просмотра

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Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве в 2025 году. На проведение выделено 600 млн рублей, а участие планируют принять Китай, Беларусь и другие страны.

«Интервидение» вроде бы станет независимой площадкой, где смогут выступать поп-исполнители из разных стран.

Передает УНН со ссылкой на СurrentTime.

 В россии издан указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ подписал президент рф путин. 

Согласно указу, «Интервидение» проводится «с целью дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Конкурс планируется провести в москве и области.

Молдова не будет участвовать в Евровидении-202522.01.25, 15:12 • 29670 просмотров

Справочно

Конкурс «Интервидение» проводился во второй половине прошлого столетия в странах соцблока.  В рф предложили вернуться к этому формату. Глава правительства рф мишустин в декабре 2023 года подписал распоряжение о выделении 600 млн рублей для проведения «интервидения» в петербурге.  Вроде бы интерес к участию в конкурсе проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора23.01.25, 16:56 • 24197 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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