Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту

Украина не подарит свою землю российским оккупантам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Государственного флага в субботу, передает корреспондент УНН.

Этот флаг (Украины - ред.) - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "некоторый обмен территориями".

Впоследствии Президент Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов за счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает - Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.