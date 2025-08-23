Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не подарит свою землю оккупантам.
Украина не подарит свою землю российским оккупантам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Государственного флага в субботу, передает корреспондент УНН.
Этот флаг (Украины - ред.) - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту
Дополнение
Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "некоторый обмен территориями".
Впоследствии Президент Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов за счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает - Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.