Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту

Президент Зеленский заявил, что Украина не подарит свою землю оккупантам.

Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту

Украина не подарит свою землю российским оккупантам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Государственного флага в субботу, передает корреспондент УНН.

Этот флаг (Украины - ред.) - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут, потому что знают, что мы свою землю не подарим оккупанту

- заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "некоторый обмен территориями".

Впоследствии Президент Зеленский четко обозначил позицию Украины относительно так называемого "обмена территориями". Он подчеркнул: никаких компромиссов за счет украинских земель быть не может, а история борьбы доказывает - Донбасс, Крым и другие оккупированные регионы являются неотъемлемой частью государства.

Анна Мурашко

Политика
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина