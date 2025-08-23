Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем

$41.220.16
47.980.19
ukenru
06:00 • 24 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22900 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 26345 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 20285 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 23067 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 23281 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13265 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23301 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 20103 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13747 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.5м/с
79%
744мм
Популярные новости
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита22 августа, 20:36 • 10509 просмотра
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 8668 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов01:21 • 10333 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 01:51 • 4348 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 5068 просмотра
публикации
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 34 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 17590 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22915 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 23073 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 23284 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Европа
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 20285 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 13213 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 15516 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 18505 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 26356 просмотра
Актуальное
Футбол
Лекарственные средства
Нефть
Микоян МиГ-29
Вторая мировая война

Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Девы (23 августа - 22 сентября) — аналитические, требовательные и преданные личности, стремящиеся к совершенству. Они являются надежной опорой, ценят правду и порядок, а их чувствительность скрыта за внешней сдержанностью.

Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем

Знак зодиака Дева, который правит с 23 августа по 22 сентября, олицетворяет стремление к порядку, рациональность и внутреннюю силу. Представители этого знака известны своей требовательностью и преданностью, а их аналитичность и стремление к совершенству делают их безупречными профессионалами, пишет УНН.

Знак зодиака Дева относится к стихии Земли и охватывает период с 23 августа по 22 сентября. Представители этого знака известны своей аналитичностью, требовательностью к себе и к другим, но в то же время - готовностью помочь, поддержать и стать стабильной опорой для друзей, семьи и партнера. Девы - это люди, которые любят правду и конкретику, не терпят фальши и легкомыслия.

Характеристика личности

Девы обладают рациональным мышлением и умением видеть мелочи там, где другие замечают лишь общую картину. Именно благодаря этой черте они часто выступают настоящими "системными архитекторами" - как в профессиональной, так и в личной жизни. Им важно, чтобы во всем был порядок: дома, в отношениях, в карьере и даже в мыслях.

В то же время их внимание к деталям не всегда дарит легкость. Часто Девы склонны к самокритике, им трудно принимать собственные ошибки, ведь они всегда стремятся к идеалу. Это перфекционисты, которые редко позволяют себе расслабиться, и даже в отдыхе ищут пользу: читают, изучают что-то новое, размышляют над будущими планами.

Несмотря на видимую холодность и сдержанность, за внешним панцирем скрывается чувствительная и нежная натура. Девы часто не показывают своих истинных эмоций, но они тонко чувствуют людей, способны сопереживать и всегда откликаются на просьбы о помощи. Их скромность не позволяет выставлять свои заслуги напоказ.

В общении с окружающими Девы прямолинейны и честны. Они не любят приукрашивать реальность, поэтому их слова иногда могут звучать резко, но за ними всегда стоит искренняя забота. Это те люди, которые всегда скажут правду - даже если она неприятна.

Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа17.08.25, 10:17 • 155736 просмотров

Любовь

В любовной сфере Девы кажутся сдержанными, иногда даже прохладными. На самом деле они просто не бросаются в омут чувств с головой, а подходят к отношениям с той же внимательностью, что и ко всему остальному. Для них важна не только физическая привлекательность или романтический импульс, но и глубокое доверие, интеллектуальное родство и внутренний комфорт с партнером.

Девы редко влюбляются с первого взгляда. Они присматриваются, анализируют, оценивают перспективу союза. И только убедившись в искренности чувств, готовы раскрыть свой внутренний мир. Верность и стабильность для них - основа отношений. Они не терпят измен, обмана или манипуляций. Если Дева открылась человеку, то ее преданность будет нерушимой.

В любви представители этого знака проявляют себя через заботу и внимание. Они помнят о мелких деталях, которые делают жизнь партнера приятной: любимый чай, удобный плед или своевременно сказанное доброе слово. Для них любовь - это прежде всего действия, а не только слова.

Еще одна особенность - стремление создавать комфорт. Девы хотят, чтобы их партнер чувствовал себя в отношениях спокойно и защищенно. И хотя порой они могут быть слишком критичными, эта критика чаще всего продиктована желанием сделать жизнь любимого человека лучше.

Профессиональная сфера

Работа для Девы - это не только способ заработка, но и пространство для самореализации и подтверждения собственной ценности. Они очень ответственно относятся к своим обязанностям, всегда стремятся качественно выполнить задание и довести дело до логического завершения.

Благодаря внимательности к деталям и умению анализировать большие массивы информации, Девы прекрасно проявляют себя в науке, медицине, образовании, бухгалтерии, юриспруденции или IT-сфере. Они также имеют склонность к профессиям, где важны дисциплина и порядок: администрирование, менеджмент, редакторская работа.

Для Девы важно чувствовать, что ее труд полезен. Именно поэтому они часто выбирают профессии, где могут помогать людям, делать их жизнь удобнее или безопаснее. В коллективе их ценят как надежных сотрудников, которые никогда не подведут и всегда доведут дело до конца.

Однако перфекционизм Девы имеет и обратную сторону. Они иногда слишком долго "шлифуют" проект, не позволяя себе оставить его даже тогда, когда другие уже считают работу идеальной. Это может приводить к переутомлению и излишней самокритике. Впрочем, именно благодаря этой черте они достигают высоких результатов и приобретают репутацию безупречных профессионалов.

Ранее УНН писал, что с 23 июля по 22 августа рождаются люди под знаком Льва, которые являются харизматичными лидерами, управляемыми Солнцем. Они стремятся быть лучшими, излучают уверенность и верность, но скрывают глубокую эмоциональность.

Алена Уткина

Обществопубликации
Образование
Гороскоп