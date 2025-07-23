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Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку

Київ • УНН

 • 4822 перегляди

Люди, народжені з 23 липня по 22 серпня під знаком Лева, є харизматичними лідерами, керованими Сонцем. Вони прагнуть бути найкращими, випромінюють впевненість та вірність, але приховують глибоку емоційність.

Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку

У період з 23 липня по 22 серпня на світ з’являються люди, які немов народжені для сцени - харизматичні, сильні, вперті. Це представники астрологічного знаку зодіаку Лев. Вони не терплять посередності: їм потрібно бути найкращими, але за цим бажанням нерідко ховається глибока емоційність, яку Леви відкривають лише обраним. Про це пише УНН.

Характеристика особистості

Леви з’являються на світ у період із 23 липня по 22 серпня, і вже сам факт, що їхньою керівною планетою є Сонце, багато говорить про їхню сутність. Леви випромінюють впевненість, силу, життєву енергію, часто стають природними лідерами у будь-якому колективі.

Лев належить до стихії Вогню, як Овен та Стрілець, але його вогонь - це не спонтанне полум’я. Це постійний знак, який випромінює стабільність у прагненнях, вірність обраній меті, але також - впертість і небажання змінювати переконання.

Леви люблять все яскраве, масштабне. Вони тягнуться до уваги, до ситуацій, де можна проявити себе. Їм потрібно бути не просто хорошими - їм потрібно бути найкращими. Але ця потреба визнання не є суто марнославством - для Лева похвала і схвалення інших часто дає сили творити, надихати, вести за собою.

Це люди, які інстинктивно беруть на себе відповідальність. У складні моменти вони здатні підтримати інших, прийняти рішення, захистити, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати собою. Але водночас Леви дуже гостро сприймають зневагу, несправедливість і зраду.

Леви часто здаються гордими, іноді навіть зверхніми, але - це радше оболонка, яка оберігає їхню вразливу внутрішню гідність. Вони також не терплять жалю до себе і намагаються бути чи здаватися сильними попри все. І якщо Лев дозволив вам побачити свою слабкість - це найвищий вияв довіри.

Кохання

У любові Лев - це вулкан почуттів. Йому потрібно не просто бути з кимось - він шукає кохання, гідне романтичних фільмів. Стосунки левів часто яскраві, емоційні, насичені пристрастю і драмою. Лев хоче партнера, який захоплюється ним, але також не боїться бути рівним. Лев може найвідданішим супутником. Він спроможний на глибоку вірність, великі жести, романтику в її найчистішому вигляді. Але якщо його зрадити або знецінити - відновити стосунки буде майже неможливо.

Професійна сфера

У професійній сфері Леви прагнуть реалізуватися там, де можна бути у центрі уваги, вести інших або творити. Вони можуть бути чудовими керівниками, артистами, адвокатами, викладачами, дизайнерами. Їм важко працювати без визнання, без простору для прояву себе. І якщо Лев не почувається потрібним або важливим - він починає згасати.

Водночас для цього знаку характерне надмірне самолюбство, нетерпимість до критики, схильність до драматизації подій. Лев може нав’язувати свою думку, переконаний, що знає все краще за всіх. Але іноді саме його віра в себе часто рятує там, де інші здаються.

Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня20.07.25, 10:27 • 155959 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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