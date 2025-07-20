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Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
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07:27 • 2246 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
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Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня

Київ • УНН

 • 2246 перегляди

З 21 по 27 липня 2025 року очікується один з найнапруженіших тижнів року через потужний тау-квадрат та опозицію Новолуння до Плутона. Це може призвести до загострення конфліктів, фінансових проблем та природних катаклізмів, вимагаючи духовної зрілості та внутрішньої рівноваги.

Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня

Цей тиждень — один із тих, які назавжди залишають слід в історії. Що на нас чекає в період із 21 по 27 липня  - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Планетарна картина продовжує будувати складні конфігурації, і на земному рівні вони можуть проявитися через випробування, конфлікти, напруження у суспільстві та всередині кожного з нас

- вказала Базиленко. 

Тау-квадрат: Марс, Кету, Венера та Вісь Карми

З 21 по 24 липня формується потужний тау-квадрат між:

– Марсом і Кету у Діві — кармічна агресія минулого, яка тепер повертається;

– Венерою у Близнюках — точка напруження в сфері почуттів, відносин, фінансів;

– Раху у Рибах — вектор еволюції, що тягне в бік віри, ідеалів або ілюзій.

Цей аспект може активізувати:

• повернення старих конфліктів у стосунках, як любовних, так і дипломатичних;

• ситуації, коли доведеться кармічно віддавати борги, а комусь — навпаки, отримати повернення;

• емоційні зриви, спалахи ревнощів, образ, претензій;

• загострення фінансових проблем, пов’язаних із минулими рішеннями.

Новолуння 24 липня у знаку Лева — точна опозиція до Плутона у Водолії

Кульмінація напруги — новолуння 24 липня о 22:11 (Київ) у 3-му градусі Лева, в читкій опозиції до Плутона у Водолії.

Аспект діятиме з 22 по 26 липня, і несе:

• загострення політичних конфліктів, спробу нав’язати силу через тиск, диктатуру;

• імпульс до протестів, громадянського непокори, насильства;

• різкі події природного характеру: спека, пожежі, вибухи, непередбачувані стихійні явища;

• загострення здоров’я, особливо незрозумілі діагнози або важко підконтрольні симптоми.

Цей аспект також може "підняти" старі травми, хвороби, емоційні патерни, які довго були приховані.

Меркурій і Чорний Місяць: 23–25 липня

З 23 по 25 липня ретроградний Меркурій у напрузі з Чорною Місяцем може принести брехню, образи, інформаційні провокації. Слова стають небезпечними.

"Не ведись на перше враження — краще мовчи, ніж пошкодуєш", - радить Базиленко. 

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Конфігурація Трапеції — наш шанс пройти гідно

У момент новолуння формується потужна фігура трапеції між Сонцем, Місяцем, Ураном, Сатурном, Нептуном і Плутоном.

Суть трапеції — не діяти з точки напруги, а перетнути її через допоміжні планети.

• Сатурн дає опору: план, структура, дисципліна.

• Нептун відкриває канал віри, молитви, глибокої інтуїції.

• Уран — раптове прозріння, новий вихід, нестандартне рішення.

Ця трапеція вчить: тільки врівноважуючи силу розумом, інтуїцією і мудрістю, ми зможемо пройти крізь напругу без руйнування.

Білий Місяць Всесвіту: присутність Ангела-Охоронця

У момент новолуння Сонце і Місяць також перебуватимуть поруч із Білою Місяцем Всесвіту — символом вищого захисту, духовної опіки, присутності Ангела-Охоронця.

Це означає:

• ті, хто несе світло, добро, хто не відповідає злом на зло — будуть під небесною опікою;

• це період для тихої віри, молитви, роботи з тонкими сенсами;

• духовне очищення, добрі вчинки, вдячність — працюють зараз потужно.

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Нове народжується в темряві

Попри напругу цього тижня, новолуння 24 липня — це точка нового старту.

Саме в момент темряви народжується світло.

Це ідеальний день, щоби усвідомлено вплинути на своє майбутнє:

— записати свої наміри;

— загадати бажання;

— спланувати наступний місяць, спираючись на те, що справді важливе.

Навіть якщо навколо шторм, у кожного з нас є внутрішній простір, де живе тиша, надія й віра.

Попроси миру, добра і внутрішньої сили.

Світ відповість — через дії, людей, знаки.

"Висновок: непередбачуваність, яка вимагає духовної зрілості

Цей тиждень — один із найнепередбачуваніших у 2025 році.

Можливі різкі загострення військових конфліктів, стихійні лиха, небезпечні суспільні хвилювання в будь-якій точці світу. Це момент пробудження для всього людства.

Ми не можемо контролювати всі зовнішні події. Але ми здатні обрати, як діяти.

Ми можемо не продовжувати агресію, яку нам повертає світ.

Ми можемо відповідати мудрістю.

Ми можемо залишатися світлом!", - вказала астролог. 

Овен

Цей тиждень змусить тебе поглянути на себе очима інших.

Багато емоцій, пов’язаних із коханням, дітьми, визнанням. Чи справді ти щасливий у тому, що створюєш?

Порада: дозволь собі радість, але не перекладай відповідальність за неї на інших.

Телець

Домашні справи можуть вийти на перший план — родина, батьки, житло. Можливе відчуття тиску або емоційного загострення.

Порада: захисти свій простір і тих, кого любиш, але не тримай у собі образу — говори щиро.

Близнюки

Інформація, зустрічі, спілкування — все стає більш гучним, насиченим, але й конфліктним. Важливо не зірватися на дрібницях.

Порада: фільтруй слова — твоя мова може зцілювати або поранити. Обери перше.

Рак

Тиждень підсвічує тему цінностей і грошей. Можуть піднятися питання самооцінки та старих боргів — як фінансових, так і емоційних.

Порада: не тримайся за минуле — приймай нову реальність і дій із гідністю.

Лев

Центр сцени — це ти. Але світ зараз гострий, і кожен твій крок — під поглядом.

Порада: не доводь свою правоту силою. Доведи — світлом і спокоєм. Це твій шанс оновитися.

Діва

Твої сили можуть йти на внутрішню боротьбу. Психологічні теми, здоров’я, втрати — усе вимагає тиші й перегляду.

Порада: не копайся в чужих слабкостях. Поглянь ніжно на свої. Там — джерело нової сили.

Терези

Люди довкола тебе — твоє дзеркало. Деякі стосунки можуть пройти через випробування, особливо ті, де не було рівноваги.

Порада: не тримайся за тих, хто йде. Але будь відкритим до тих, хто з’явиться — чесно і по-новому.

Скорпіон

Сфера відповідальності, цілей і суспільної ролі — під лупою. Якщо ти щось будував на примусі — воно тріщить.

Порада: тримай спину рівно. Відчуття гідності зараз дорожче за будь-який результат.

Стрілець

Час переосмислити свої переконання. Те, у що ти вірив, може дати тріщину. Але саме зараз — можливість знайти істину глибше.

Порада: не сперечайся — слухай. Не проповідуй — запалюй.

Козоріг

Іде час сплати боргів — не лише грошових, а й душевних. Можливі непрості розмови, конфлікти в темі довіри.

Порада: краще чесна правда, ніж солодка брехня. Але дай собі й іншим час на прийняття.

Водолій

Стосунки — в зоні трансформації. Все, що трималось на компромісі або страху, зараз не витримає напруги.

Порада: якщо хтось поруч із тобою — вибирайте один одного по-справжньому. Не через звичку.

Риби

Тіло просить тиші. Душа — уваги. Робота, режим, здоров’я — головні теми тижня.

Порада: не рятуй інших за рахунок себе. Спершу — подбай про власну стабільність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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