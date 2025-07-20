В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня
Київ • УНН
20 липня в Україні очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Температура повітря коливатиметься від +20°C до +32°C залежно від регіону.
У неділю, 20 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях короткочасні дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, у західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Температура вдень 20-25°, на півдні та сході вдень 27-32°, в Карпатах вдень 17-22°.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
У Київській області синоптики прогнозують короткочасні дощі, по області місцями грози. Повітря в регіоні максимально прогріється до +25°С.
У Києві протягом дня буде похмуро, без істотних опадів.
Температура повітря вдень становитиме +22°С.
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