В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня

У неділю, 20 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях короткочасні дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, у західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вдень 20-25°, на півдні та сході вдень 27-32°, в Карпатах вдень 17-22°.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області синоптики прогнозують короткочасні дощі, по області місцями грози. Повітря в регіоні максимально прогріється до +25°С.

У Києві протягом дня буде похмуро, без істотних опадів.

Температура повітря вдень становитиме +22°С.

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