Пляжний сезон: де в Україні безпечно купатись

У Центрі громадського здоров'я оприлюднили перелік пляжів України, де вода відповідає нормам, а значить купатись - безпечно, передає УНН.

Станом на 18 липня вода відповідає нормам у межах пляжів:

Київ — у Дніпровському районі у межах пляжів «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка» і «Центральний» на р. Дніпро та «Тельбін». Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито;

Волинська область — у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія;

Дніпропетровська область — у межах пляжів «Парк культури та відпочинку Придніпровський» і «Сагайдак» міста Дніпра, у межах пляжів міст Верхньодніпровськ і Зеленодольськ, дитячого пляжу міста Самар, у зоні набережної міста Кам’янське. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті;

Івано-Франківська область – у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради;

Київська область — у межах міського пляжу в Переяславі. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті;

Кіровоградська область — на пляжі «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе», на пляжі «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро, на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха;

Львівська область — у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі;

Миколаївська область — у межах пляжів міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА;

Одеська область — у межах пляжів Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж);

Станом на 17.07.2025 у м. Одеса на 7 міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 27 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: 1 пляж у м. Чорноморськ («Центральний») та 1 в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито;

Полтавська область — у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик;

Рівненська область — у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району;

Тернопільська область – на пляжі у місті Тернопіль;

Хмельницька область – у межах пляжу вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь, міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора;

Черкаська область — у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве;

Чернівецька область – у межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району;

Чернігівська область — у межах міського пляжу «Золотий берег» м. Чернігова.

Перелік місць, де якість води у межах пляжів не відповідає нормам, — за посиланням: https://tinyurl.com/5t2j643h

Вода на понад 20% пляжів в Україні не відповідає санітарним нормам: оновлено список, де можна і де не бажано купатися

Нагадаємо, зливи та інші природні явища впливають на якість води для купання, тому якщо плануєте відпочинок на воді, стежте за повідомленнями від локальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування про безпечність води.