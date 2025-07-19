Пляжный сезон: где в Украине безопасно купаться
Киев • УНН
Центр общественного здоровья обнародовал перечень пляжей Украины, где вода соответствует нормам по состоянию на 18 июля. В списке Киев, Волынская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В Центре общественного здоровья обнародовали перечень пляжей Украины, где вода соответствует нормам, а значит купаться - безопасно, передает УНН.
По состоянию на 18 июля вода соответствует нормам в пределах пляжей:
- Киев — в Днепровском районе в пределах пляжей «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная слободка» и «Центральный» на р. Днепр и «Тельбин». В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт;
- Волынская область — в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия;
- Днепропетровская область — в пределах пляжей «Парк культуры и отдыха Приднепровский» и «Сагайдак» города Днепра, в пределах пляжей городов Верхнеднепровск и Зеленодольск, детского пляжа города Самар, в зоне набережной города Каменское. В то же время пляжи на Днепропетровщине официально не открыты;
- Ивано-Франковская область – в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета;
- Киевская область — в пределах городского пляжа в Переяславе. В то же время пляжи на Киевщине официально не открыты;
- Кировоградская область — на пляже «Гайворонский» города Гайворон на р. Южный Буг, в поселке Вольное Светловодского района на озере «Голубое», на пляже «Светловодский» в городе Светловодск на р. Днепр, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха;
- Львовская область — в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи;
- Николаевская область — в пределах пляжей городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг. В то же время на водных объектах Николаевщины запрещено купаться в соответствии с распоряжением ОВА;
- Одесская область — в пределах пляжей Одессы «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка», «Дельфин», «Аркадия», 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — в пределах пляжей села Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей «Росейка» и «Катранка» в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж);
- По состоянию на 17.07.2025 в г. Одесса на 7 городских пляжах («Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана) открыты и функционируют 27 арендных частных пляжей. Также открыто 2 пляжа в Одесской области: 1 пляж в г. Черноморск («Центральный») и 1 в Измаильском районе (поселок Приморское). В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты;
- Полтавская область — в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; пляжах города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык;
- Ровенская область — в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млинов Дубенского района;
- Тернопольская область – на пляже в городе Тернополь;
- Хмельницкая область – в пределах пляжа виллы «Две реки» в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на р. Горынь, городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, городах Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора;
- Черкасская область — в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево;
- Черновицкая область – в пределах пляжей г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района;
- Черниговская область — в пределах городского пляжа «Золотой берег» г. Чернигова.
Перечень мест, где качество воды в пределах пляжей не соответствует нормам, — по ссылке: https://tinyurl.com/5t2j643h
Вода на более чем 20% пляжей в Украине не соответствует санитарным нормам: обновлен список, где можно и где нежелательно купаться14.07.25, 15:29 • 8949 просмотров
Напомним, ливни и другие природные явления влияют на качество воды для купания, поэтому если планируете отдых на воде, следите за сообщениями от локальных СМИ и органов местного самоуправления о безопасности воды.