Пляжный сезон: где в Украине безопасно купаться

В Центре общественного здоровья обнародовали перечень пляжей Украины, где вода соответствует нормам, а значит купаться - безопасно, передает УНН.

По состоянию на 18 июля вода соответствует нормам в пределах пляжей:

Киев — в Днепровском районе в пределах пляжей «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная слободка» и «Центральный» на р. Днепр и «Тельбин». В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт;

Волынская область — в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия;

Днепропетровская область — в пределах пляжей «Парк культуры и отдыха Приднепровский» и «Сагайдак» города Днепра, в пределах пляжей городов Верхнеднепровск и Зеленодольск, детского пляжа города Самар, в зоне набережной города Каменское. В то же время пляжи на Днепропетровщине официально не открыты;

Ивано-Франковская область – в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета;

Киевская область — в пределах городского пляжа в Переяславе. В то же время пляжи на Киевщине официально не открыты;

Кировоградская область — на пляже «Гайворонский» города Гайворон на р. Южный Буг, в поселке Вольное Светловодского района на озере «Голубое», на пляже «Светловодский» в городе Светловодск на р. Днепр, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха;

Львовская область — в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи;

Николаевская область — в пределах пляжей городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг. В то же время на водных объектах Николаевщины запрещено купаться в соответствии с распоряжением ОВА;

Одесская область — в пределах пляжей Одессы «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка», «Дельфин», «Аркадия», 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — в пределах пляжей села Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей «Росейка» и «Катранка» в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж);

По состоянию на 17.07.2025 в г. Одесса на 7 городских пляжах («Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана) открыты и функционируют 27 арендных частных пляжей. Также открыто 2 пляжа в Одесской области: 1 пляж в г. Черноморск («Центральный») и 1 в Измаильском районе (поселок Приморское). В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты;

Полтавская область — в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; пляжах города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык;

Ровенская область — в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млинов Дубенского района;

Тернопольская область – на пляже в городе Тернополь;

Хмельницкая область – в пределах пляжа виллы «Две реки» в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на р. Горынь, городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, городах Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора;

Черкасская область — в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево;

Черновицкая область – в пределах пляжей г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района;

Черниговская область — в пределах городского пляжа «Золотой берег» г. Чернигова.

Перечень мест, где качество воды в пределах пляжей не соответствует нормам, — по ссылке: https://tinyurl.com/5t2j643h

Вода на более чем 20% пляжей в Украине не соответствует санитарным нормам: обновлен список, где можно и где нежелательно купаться

Напомним, ливни и другие природные явления влияют на качество воды для купания, поэтому если планируете отдых на воде, следите за сообщениями от локальных СМИ и органов местного самоуправления о безопасности воды.