Вода на более чем 20% пляжей в Украине не соответствует санитарным нормам: обновлен список, где можно и где нежелательно купаться

Из 112 проб, исследованных по микробиологическим показателям, 23 (20,5%) имели превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек. Также из 92 проб, проверенных по химическим показателям, в 32 (34,8%) зафиксировано несоответствие действующим санитарным требованиям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на результаты лабораторного контроля за период с 4 по 10 июля 2025 года, пишет УНН.

Где можно купаться

По состоянию на 11 июля качество воды на пляжах соответствует установленным нормам:

Киев — в Днепровском районе в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный" на р. Днепр и "Тельбин". В то же время официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Волынская область - в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия.

Днепропетровская область - в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский", "Сагайдак" и на Монастырском острове города Днепра, пляжа города Зеленодольск. В то же время пляжи на Днепропетровщине официально не открыты.

Ивано-Франковская область – в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Киевская область - в пределах городского пляжа в Переяславе. В то же время пляжи на Киевщине официально не открыты.

Кировоградская область - на пляже "Гайворонский" города Гайворон на р. Южный Буг, в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое", на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, на пляже "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.

Львовская область — в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, поселках Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.

Николаевская область — в пределах пляжей городов Первомайск, Новая Одесса на р. Южный Буг. В то же время на водных объектах Николаевщины запрещено купаться в соответствии с распоряжением ОВА.

Одесская область - Одесская область — в пределах пляжей Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; в Одесском районе — в пределах пляжей села Сычавка Южненской ОТГ; "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей "Росейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж). По состоянию на 10.07.2025 в г. Одесса на 7 городских пляжах ("Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана) открыты и функционируют 27 арендных частных пляжей. Также открыто 2 пляжа в Одесской области: один пляж в г. Черноморск ("Центральный") и один в Измаильском районе в поселке Приморское. В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область — в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище, в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол, пляжах города Кременчуг на р. Днепр и р. Сухой Кагамлык.

Ровенская область — в городе Дубровица Сарненского района на р. Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млинов Дубенского района.

Тернопольская область – на пляже в городе Тернополь; в пределах пляжа в городе Хоростков Чортковского района возле урочища Дубина Чортковского района.

Хмельницкая область – в пределах пляжа виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на р. Горынь, городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, городах Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора.

Черкасская область — в пределах пляжей городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область – в пределах пляжей г. Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область — в пределах городского пляжа "Золотой берег" г. Чернигова.

В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водой

Где нельзя купаться

По состоянию на 11 июля нельзя купаться из-за несоответствия качества воды:

Киев: – по микробиологическим показателям: пляжи "Предмостная слободка" и "Центральный" на р. Днепр, в Деснянском районе – пляжи "Троещина" на реке Десенка и "Черторой" в парке "Муромец", в Оболонском районе — "Остров Оболонь";

- по химическим показателям – в Днепровском районе пляж "Радуга"; пляжи "Галерный" в Голосеевском районе, "Вербный" и "Пуща-Водица" на 5-7 линии в Оболонском районе.

Винницкая область: – по микробиологическим и химическим показателям: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.

Днепропетровская область: – по химическим показателям: пляжи в городах Верхнеднепровск и Павлоград, в пределах детского пляжа города Самар, в зоне набережной города Каменское; – по микробиологическим и химическим показателям: пляжи в городе Желтые Воды; – по микробиологическим показателям: в городе Кривой Рог на реке Ингулец и реке Саксагань.

Житомирская область: – по химическим показателям: детский и взрослый пляж в Гидропарке в г. Житомир на р. Тетерев;

– по микробиологическим и химическим показателям: пляжи в г. Звягель на ул. Богуна (р. Случ), г. Коростень (р. Уж).

Киевщина: – по химическим показателям: пляж детский "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района;

- по микробиологическим показателям: городской пляж "Центральный" в Белой Церкви.

Львовская область: – по химическим показателям: озеро Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.

Николаевская область: – по химическим показателям: пляж в г. Южноукраинск, пляж "Стрелка" в г. Николаев (р. Ингул), а также пляж "Чайка" в Николаеве на Днепро-Бугском лимане.

Ровенская область: – по химическим показателям: городской пляж в г. Ровно (оз. Басов Кут), пляжи города Здолбунов на р. Устье и пруду Малопроточном.

Хмельницкая область: – по микробиологическим показателям: пляж города Нетешин;

– по микробиологическим и химическим показателям: городской пляж в г. Хмельницком.

Черновицкая область: – по микробиологическим показателям: городской пляж в г. Черновцы.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально зарегистрированные речные пляжи отсутствуют. Информацию о качестве воды в местах отдыха у водоемов рекреационного и оздоровительного назначения можно найти на сайтах областных учреждений или в местных средствах массовой информации.

В связи с военной ситуацией и угрозой для населения в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях местные органы исполнительной власти не будут открывать зоны отдыха на водных объектах.

Напомним, специалисты региональных ЦКПХ еженедельно осуществляют мониторинг качества воды: отбирают пробы из рек и водоемов для лабораторного анализа, чтобы вовремя выявить превышение показателей, опасных для здоровья населения.

Памятка

Отдыхать и купаться можно только в специально определенных и оборудованных для этого местах. Такие места определяются решениями областных военных администраций или органов местного самоуправления.

Погодные условия могут влиять на качество воды в водоемах, используемых для купания, поэтому регулярно следите за официальной информацией о безопасных территориях для отдыха и купания. Ее публикуют в средствах массовой информации, а также сообщают с помощью специальных информационных знаков и т.д.

В Украине за сутки на водоемах погибли 7 человек, из них двое детей