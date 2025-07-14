В Украине за сутки на водоемах погибли 7 человек, из них двое детей

В течение суток на водоемах Украины погибли семь человек, среди них - двое детей. Трагедии произошли в разных регионах страны. Еще трем людям удалось спасти жизнь. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Трагедии произошли в разных областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской и Ровенской. Еще трех человек удалось спасти - говорится в сообщении.

На Полтавщине в селе Супруновка утонул маленький ребенок 2019 года рождения. Трагедия произошла во время отдыха в аквапарке. Люди сами достали тело ребенка. Спасателей не вызывали.

Правила безопасного поведения на воде:

не оставляйте детей без присмотра, даже в бассейнах или аквапарках;

купайтесь только там, где это разрешено;

не употребляйте алкоголь перед купанием;

не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте далеко.

Отмечается, что с начала года на воде погибло 443 человека, из них – 39 детей! Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких.

Напомним

В Чернигове в реке Десна утонула девушка. Трагедия произошла 10 июля. На глазах у отдыхающих девушка исчезла под водой и больше не вынырнула.