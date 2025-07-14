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В Украине за сутки на водоемах погибли 7 человек, из них двое детей

Киев • УНН

 • 154 просмотра

За сутки в Украине на водоемах погибли 7 человек, включая двух детей, в разных областях. Еще троих удалось спасти. С начала года на воде погибли 443 человека, из них 39 детей.

В Украине за сутки на водоемах погибли 7 человек, из них двое детей

В течение суток на водоемах Украины погибли семь человек, среди них - двое детей. Трагедии произошли в разных регионах страны. Еще трем людям удалось спасти жизнь. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Трагедии произошли в разных областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской и Ровенской. Еще трех человек удалось спасти

- говорится в сообщении.

На Полтавщине в селе Супруновка утонул маленький ребенок 2019 года рождения. Трагедия произошла во время отдыха в аквапарке. Люди сами достали тело ребенка. Спасателей не вызывали.

Правила безопасного поведения на воде:

  • не оставляйте детей без присмотра, даже в бассейнах или аквапарках;
    • купайтесь только там, где это разрешено;
      • не употребляйте алкоголь перед купанием;
        • не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте далеко.

          Отмечается, что с начала года на воде погибло 443 человека, из них – 39 детей! Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких.

          Напомним

          В Чернигове в реке Десна утонула девушка. Трагедия произошла 10 июля. На глазах у отдыхающих девушка исчезла под водой и больше не вынырнула.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          Общество
          Донецкая область
          Ровненская область
          Ивано-Франковская область
          Киевская область
          Полтавская область
          Днепропетровская область
          Запорожская область
          Украина
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