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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Україні за добу на водоймах загинули 7 людей, з них двоє дітей

Київ • УНН

 • 180 перегляди

За добу в Україні на водоймах загинуло 7 людей, включаючи двох дітей, у різних областях. Ще трьох вдалося врятувати. З початку року на воді загинуло 443 людини, з них 39 дітей.

В Україні за добу на водоймах загинули 7 людей, з них двоє дітей

Протягом доби на водоймах України загинули семеро людей, серед них - двоє дітей. Трагедії сталися в різних регіонах країни. Ще трьом особам вдалося врятувати життя. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Трагедії сталися в різних областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській та Рівненській. Ще трьох людей вдалося врятувати

- йдеться у повідомленні.

На Полтавщині у селі Супрунівка потонула маленька дитина 2019 року народження. Трагедія сталася під час відпочинку в аквапарку. Люди самі дістали тіло дитини. Рятувальників не викликали.

Правила безпечної поведінки на воді:

  • не залишайте дітей без нагляду, навіть у басейнах чи аквапарках;
    • купайтеся лише там, де це дозволено;
      • не вживайте алкоголь перед купанням;
        • не пірнайте у незнайомих місцях і не запливайте далеко.

          Зазначається, що з початку року на воді загинуло 443 людини, з них – 39 дітей! Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.

          Нагадаємо

          У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася 10 липня. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          Суспільство
          Донецька область
          Рівненська область
          Івано-Франківська область
          Київська область
          Полтавська область
          Дніпропетровська область
          Запорізька область
          Україна
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