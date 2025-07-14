В Україні за добу на водоймах загинули 7 людей, з них двоє дітей
Київ • УНН
За добу в Україні на водоймах загинуло 7 людей, включаючи двох дітей, у різних областях. Ще трьох вдалося врятувати. З початку року на воді загинуло 443 людини, з них 39 дітей.
Протягом доби на водоймах України загинули семеро людей, серед них - двоє дітей. Трагедії сталися в різних регіонах країни. Ще трьом особам вдалося врятувати життя. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Трагедії сталися в різних областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській та Рівненській. Ще трьох людей вдалося врятувати
На Полтавщині у селі Супрунівка потонула маленька дитина 2019 року народження. Трагедія сталася під час відпочинку в аквапарку. Люди самі дістали тіло дитини. Рятувальників не викликали.
Правила безпечної поведінки на воді:
- не залишайте дітей без нагляду, навіть у басейнах чи аквапарках;
- купайтеся лише там, де це дозволено;
- не вживайте алкоголь перед купанням;
- не пірнайте у незнайомих місцях і не запливайте далеко.
Зазначається, що з початку року на воді загинуло 443 людини, з них – 39 дітей! Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.
Нагадаємо
У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася 10 липня. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула.