В Україні за добу на водоймах загинули 7 людей, з них двоє дітей

Протягом доби на водоймах України загинули семеро людей, серед них - двоє дітей. Трагедії сталися в різних регіонах країни. Ще трьом особам вдалося врятувати життя. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Трагедії сталися в різних областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській та Рівненській. Ще трьох людей вдалося врятувати - йдеться у повідомленні.

На Полтавщині у селі Супрунівка потонула маленька дитина 2019 року народження. Трагедія сталася під час відпочинку в аквапарку. Люди самі дістали тіло дитини. Рятувальників не викликали.

Правила безпечної поведінки на воді:

не залишайте дітей без нагляду, навіть у басейнах чи аквапарках;

купайтеся лише там, де це дозволено;

не вживайте алкоголь перед купанням;

не пірнайте у незнайомих місцях і не запливайте далеко.

Зазначається, що з початку року на воді загинуло 443 людини, з них – 39 дітей! Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.

Нагадаємо

У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася 10 липня. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула.