В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водой

В Николаеве возможны перебои с водоснабжением из-за аварии, ожидается устранение проблемы в течение суток, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Николаев. Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением - написал Ким.

По его словам, "в течение суток должны исправить". Бригады работают над восстановлением, отметил он.

Николаевский водопровод построен на 70%, а стоимость проекта снизили более чем на 2,5 млрд гривен