В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водой
Киев • УНН
В Николаеве возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на объекте Управления каналов реки Ингулец. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что проблему должны устранить в течение суток.
В Николаеве возможны перебои с водоснабжением из-за аварии, ожидается устранение проблемы в течение суток, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Николаев. Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением
По его словам, "в течение суток должны исправить". Бригады работают над восстановлением, отметил он.
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