Николаевский водопровод построен на 70%, а стоимость проекта снизили более чем на 2,5 млрд гривен

Стоимость строительства Николаевского водопровода снижена более чем на 2,5 миллиарда гривен. Об этом заявил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Сначала стоимость водопровода согласно технико-экономическому обоснованию должна была составить 8,7 млрд грн. Но после проведения экспертизы стоимость снизили до 6,2 млрд грн.

Как отметил Кулеба, в новой версии проекта учтено все необходимое для устойчивого функционирования водопровода в условиях военного времени:

новую станцию забора воды и защитные сооружения;

укрытие для работников на объектах;

подачу дополнительных 50 тысяч м³ воды ежесуточно для системы орошения;

частотные преобразователи, резервные генераторы на каждую насосную станцию;

оптоволоконную систему связи и резервные линии энергопитания.

Это результат системной работы над проектом: тщательного анализа, выявления и исправления ошибок, а также пересмотра решений, не отвечающих современным техническим требованиям – заявил чиновник.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились о финансировании в объеме 100 млн евро на восстановление водопроводов и канализаций. Общая сумма проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро, о чем заявил премьер-министр Денис Шмигаль.