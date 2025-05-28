Николаевский водопровод построен на 70%, а стоимость проекта снизили более чем на 2,5 млрд гривен
Киев • УНН
По словам Алексея Кулебы, экспертиза снизила стоимость проекта с 8,7 до 6,2 млрд грн. В новой версии учтены потребности военного времени.
Стоимость строительства Николаевского водопровода снижена более чем на 2,5 миллиарда гривен. Об этом заявил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Сначала стоимость водопровода согласно технико-экономическому обоснованию должна была составить 8,7 млрд грн. Но после проведения экспертизы стоимость снизили до 6,2 млрд грн.
Как отметил Кулеба, в новой версии проекта учтено все необходимое для устойчивого функционирования водопровода в условиях военного времени:
- новую станцию забора воды и защитные сооружения;
- укрытие для работников на объектах;
- подачу дополнительных 50 тысяч м³ воды ежесуточно для
системы орошения;
- частотные преобразователи, резервные генераторы на каждую
насосную станцию;
- оптоволоконную систему связи и резервные линии
энергопитания.
Это результат системной работы над проектом: тщательного анализа, выявления и исправления ошибок, а также пересмотра решений, не отвечающих современным техническим требованиям
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились о финансировании в объеме 100 млн евро на восстановление водопроводов и канализаций. Общая сумма проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро, о чем заявил премьер-министр Денис Шмигаль.