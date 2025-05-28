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Николаевский водопровод построен на 70%, а стоимость проекта снизили более чем на 2,5 млрд гривен

Киев • УНН

 • 502 просмотра

По словам Алексея Кулебы, экспертиза снизила стоимость проекта с 8,7 до 6,2 млрд грн. В новой версии учтены потребности военного времени.

Николаевский водопровод построен на 70%, а стоимость проекта снизили более чем на 2,5 млрд гривен

Стоимость строительства Николаевского водопровода снижена более чем на 2,5 миллиарда гривен. Об этом заявил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Сначала стоимость водопровода согласно технико-экономическому обоснованию должна была составить 8,7 млрд грн. Но после проведения экспертизы стоимость снизили до 6,2 млрд грн.

Как отметил Кулеба, в новой версии проекта учтено все необходимое для устойчивого функционирования водопровода в условиях военного времени:

  • новую станцию забора воды и защитные сооружения;
    • укрытие для работников на объектах;
      • подачу дополнительных 50 тысяч м³ воды ежесуточно для системы орошения;
        • частотные преобразователи, резервные генераторы на каждую насосную станцию;
          • оптоволоконную систему связи и резервные линии энергопитания.

            Это результат системной работы над проектом: тщательного анализа, выявления и исправления ошибок, а также пересмотра решений, не отвечающих современным техническим требованиям

            – заявил чиновник.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) договорились о финансировании в объеме 100 млн евро на восстановление водопроводов и канализаций. Общая сумма проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро, о чем заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            ОбществоЭкономика
            Европейский инвестиционный банк
            Украина
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