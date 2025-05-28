Миколаївський водогін побудований на 70%, а вартість проекту знизили на понад 2,5 млрд гривень

Вартість будівництва Миколаївського водогону знижено на понад 2,5 мільярда гривень. Про це заявив у Telegram віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

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Спочатку вартість водогону згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, мала становити 8,7 млрд грн. Але після проведення експертизи вартість знизили до 6,2 млрд грн.

Як зазначив Кулеба, у новій версії проєкту враховано все необхідне для сталого функціонування водогону в умовах воєнного часу:

нову станцію забору води та захисні споруди;

укриття для працівників на об’єктах;

подачу додаткових 50 тисяч м³ води щодоби для системи зрошення;

частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну насосну станцію;

оптоволоконну систему зв’язку та резервні лінії енергоживлення.

Це результат системної роботи над проєктом: ретельного аналізу, виявлення і виправлення помилок, а також перегляду рішень, які не відповідали сучасним технічним вимогам – заявив чиновник.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) домовилися про фінансування обсягом 100 млн євро на відновлення водогонів і каналізацій. Загальна сума проєктів ЄІБ в Україні становить 4,3 млрд євро, про що заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.