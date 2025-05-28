Миколаївський водогін побудований на 70%, а вартість проекту знизили на понад 2,5 млрд гривень
Київ • УНН
За словами Олексія Кулеби, експертиза знизила вартість проєкту з 8,7 до 6,2 млрд грн. В новій версії враховано потреби воєнного часу.
Вартість будівництва Миколаївського водогону знижено на понад 2,5 мільярда гривень. Про це заявив у Telegram віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
Спочатку вартість водогону згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, мала становити 8,7 млрд грн. Але після проведення експертизи вартість знизили до 6,2 млрд грн.
Як зазначив Кулеба, у новій версії проєкту враховано все необхідне для сталого функціонування водогону в умовах воєнного часу:
- нову станцію забору води та захисні споруди;
- укриття для працівників на об’єктах;
- подачу додаткових 50 тисяч м³ води щодоби для
системи зрошення;
- частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну
насосну станцію;
- оптоволоконну систему зв’язку та резервні лінії
енергоживлення.
Це результат системної роботи над проєктом: ретельного аналізу, виявлення і виправлення помилок, а також перегляду рішень, які не відповідали сучасним технічним вимогам
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) домовилися про фінансування обсягом 100 млн євро на відновлення водогонів і каналізацій. Загальна сума проєктів ЄІБ в Україні становить 4,3 млрд євро, про що заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.