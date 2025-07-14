У Миколаєві через аварію можливі перебої з водою
Київ • УНН
У Миколаєві можливі перебої з водопостачанням через аварію на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що проблему мають усунути протягом доби.
У Миколаєві можливі перебої з водопостачанням через аварію, очікується усунення проблеми протягом доби, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Миколаїв. Відбулась аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Можливі перебої з водопостачанням
З його слів, "протягом доби мають виправити". Бригади працюють над відновленням, зазначив він.
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