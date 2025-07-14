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Вода на понад 20% пляжів в Україні не відповідає санітарним нормам: оновлено список, де можна і де не бажано купатися

Київ • УНН

 • 3200 перегляди

МОЗ оновило перелік пляжів, де дозволено та заборонено купатися. 23 зі 112 проб води мали перевищення індексу кишкових паличок, а 32 з 92 проб не відповідали хімічним нормам.

Вода на понад 20% пляжів в Україні не відповідає санітарним нормам: оновлено список, де можна і де не бажано купатися

Із 112 проб, досліджених на мікробіологічні показники, 23 (20,5%) мали перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок. Також із 92 проб, перевірених на хімічні показники, у 32 (34,8%) зафіксовано невідповідність чинним санітарним вимогам. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України з посиланням на результати лабораторного контролю за період з 4 по 10 липня 2025 року, пише УНН.

Де можна купатися

Станом на 11 липня якість води на пляжах відповідає встановленим нормам:

Київ — у Дніпровському районі у межах пляжів "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" на р. Дніпро та "Тельбін". Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область - у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область - у межах пляжів "Парк культури та відпочинку Придніпровський", "Сагайдак" та на Монастирському острові міста Дніпра, пляжу міста Зеленодольськ. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область – у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область - у межах міського пляжу в Переяславі. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область - на пляжі "Гайворонський" міста Гайворон на р. Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері "Голубе", на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, на пляжі "Світловодський" у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область — у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.

Миколаївська область — у межах пляжів міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область - Одеська область — у межах пляжів Одеси "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів "Росєйка" і "Катранка" у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Станом на 10.07.2025 у м. Одеса на 7 міських пляжах ("Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 27 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у м. Чорноморськ ("Центральний") та один в Ізмаїльському районі у селищі Приморське. У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

Полтавська область — у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол, пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.

Рівненська область — у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району.

Тернопільська область – на пляжі у місті Тернопіль; у межах пляжу в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область – у межах пляжу вілли "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь, міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора.

Черкаська область — у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область – у межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область — у межах міського пляжу "Золотий берег" м. Чернігова.

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Де не можна купатися

Станом на 11 липня не можна купатися через невідповідність якості води:

Київ: – за мікробіологічними показниками: пляжі "Передмістна слобідка" і "Центральний" на р. Дніпро, у Деснянському районі – пляжі "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець", в Оболонському районі — "Острів Оболонь";

- за хімічними показниками – у Дніпровському районі пляж "Райдуга"; пляжі "Галерний" у Голосіївському районі, "Вербний" та "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії в Оболонському районі.

Вінницька область:   – за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" у м. Вінниця на р. Південний Буг.

Дніпропетровська область: – за хімічними показниками: пляжі у містах Верхньодніпровськ і Павлоград, у межах дитячого пляжу міста Самар, у зоні набережної міста Кам’янське; – за мікробіологічними і хімічними показниками: пляжі у місті Жовті Води;           – за мікробіологічними показниками: у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань.

Житомирська область: – за хімічними показниками: дитячий та дорослий пляж у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерів;

– за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж).

Київщина: – за хімічними показниками: пляж дитячий "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району;

- за мікробіологічними показниками: міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.

Львівська область:   – за хімічними показниками: озеро Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область:   – за хімічними показниками: пляж у м. Південноукраїнськ, пляж "Стрілка" в м. Миколаїв (р. Інгул), а також пляж "Чайка" у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані. 

Рівненська область:   – за хімічними показниками: міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут), пляжі міста Здолбунів на р. Устя та ставі Малопроточному.

Хмельницька область: – за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин;

– за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Хмельницькому.

Чернівецька область:   – за мікробіологічними показниками: міський пляж у м. Чернівці.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні. Інформацію про якість води у місцях відпочинку біля водойм рекреаційного та оздоровчого призначення можна знайти на сайтах обласних установ або у місцевих засобах масової інформації.

У зв’язку з воєнною ситуацією та загрозою для населення у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

Нагадаємо, фахівці регіональних ЦКПХ щотижня здійснюють моніторинг якості води: відбирають проби з річок і водойм для лабораторного аналізу, щоб вчасно виявити перевищення показників, небезпечних для здоров’я населення.

Пам'ятка

Відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування. 

Погодні умови можуть впливати на якість води у водоймах, які використовуються для купання, тому регулярно стежте за офіційною інформацією щодо безпечних територій для відпочинку та купання. Її публікують у засобах масової інформації, а також повідомляють за допомогою спеціальних інформаційних знаків тощо. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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