В Украине облачно с прояснениями, дожди: прогноз погоды на 20 июля

В воскресенье, 20 июля, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях кратковременные дожди. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в западных, северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура днем 20-25°, на юге и востоке днем 27-32°, в Карпатах днем 17-22°.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

В Киеве в течение дня будет пасмурно, без существенных осадков.

Температура воздуха днем составит +22°С.

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