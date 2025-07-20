В Украине облачно с прояснениями, дожди: прогноз погоды на 20 июля
Киев • УНН
20 июля в Украине ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха будет колебаться от +20°C до +32°C в зависимости от региона.
В воскресенье, 20 июля, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях кратковременные дожди. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в западных, северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура днем 20-25°, на юге и востоке днем 27-32°, в Карпатах днем 17-22°.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
В Киевской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.
В Киеве в течение дня будет пасмурно, без существенных осадков.
Температура воздуха днем составит +22°С.
Пляжный сезон: где в Украине безопасно купаться19.07.25, 19:04 • 3846 просмотров