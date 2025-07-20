Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля

Эта неделя — одна из тех, которые навсегда оставляют след в истории. Что нас ждет в период с 21 по 27 июля - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Планетарная картина продолжает строить сложные конфигурации, и на земном уровне они могут проявиться через испытания, конфликты, напряжение в обществе и внутри каждого из нас - указала Базиленко.

Тау-квадрат: Марс, Кету, Венера и Ось Кармы

С 21 по 24 июля формируется мощный тау-квадрат между:

– Марсом и Кету в Деве — кармическая агрессия прошлого, которая теперь возвращается;

– Венерой в Близнецах — точка напряжения в сфере чувств, отношений, финансов;

– Раху в Рыбах — вектор эволюции, тянущий в сторону веры, идеалов или иллюзий.

Этот аспект может активизировать:

• возвращение старых конфликтов в отношениях, как любовных, так и дипломатических;

• ситуации, когда придется кармически отдавать долги, а кому-то — наоборот, получить возврат;

• эмоциональные срывы, вспышки ревности, обид, претензий;

• обострение финансовых проблем, связанных с прошлыми решениями.

Новолуние 24 июля в знаке Льва — точная оппозиция к Плутону в Водолее

Кульминация напряжения — новолуние 24 июля в 22:11 (Киев) в 3-м градусе Льва, в четкой оппозиции к Плутону в Водолее.

Аспект будет действовать с 22 по 26 июля, и несет:

• обострение политических конфликтов, попытку навязать силу через давление, диктатуру;

• импульс к протестам, гражданскому неповиновению, насилию;

• резкие события природного характера: жара, пожары, взрывы, непредсказуемые стихийные явления;

• обострение здоровья, особенно непонятные диагнозы или трудно контролируемые симптомы.

Этот аспект также может "поднять" старые травмы, болезни, эмоциональные паттерны, которые долго были скрыты.

Меркурий и Черная Луна: 23–25 июля

С 23 по 25 июля ретроградный Меркурий в напряжении с Черной Луной может принести ложь, обиды, информационные провокации. Слова становятся опасными.

"Не ведись на первое впечатление — лучше молчи, чем пожалеешь", - советует Базиленко.

В Украине облачно с прояснениями, дожди: прогноз погоды на 20 июля

Конфигурация Трапеции — наш шанс пройти достойно

В момент новолуния формируется мощная фигура трапеции между Солнцем, Луной, Ураном, Сатурном, Нептуном и Плутоном.

Суть трапеции — не действовать с точки напряжения, а пересечь ее через вспомогательные планеты.

• Сатурн дает опору: план, структура, дисциплина.

• Нептун открывает канал веры, молитвы, глубокой интуиции.

• Уран — внезапное прозрение, новый выход, нестандартное решение.

Эта трапеция учит: только уравновешивая силу разумом, интуицией и мудростью, мы сможем пройти сквозь напряжение без разрушения.

Белая Луна Вселенной: присутствие Ангела-Хранителя

В момент новолуния Солнце и Луна также будут находиться рядом с Белой Луной Вселенной — символом высшей защиты, духовной опеки, присутствия Ангела-Хранителя.

Это означает:

• те, кто несет свет, добро, кто не отвечает злом на зло — будут под небесной опекой;

• это период для тихой веры, молитвы, работы с тонкими смыслами;

• духовное очищение, добрые поступки, благодарность — работают сейчас мощно.

Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога

Новое рождается в темноте

Несмотря на напряжение этой недели, новолуние 24 июля — это точка нового старта.

Именно в момент темноты рождается свет.

Это идеальный день, чтобы осознанно повлиять на свое будущее:

— записать свои намерения;

— загадать желание;

— спланировать следующий месяц, опираясь на то, что действительно важно.

Даже если вокруг шторм, у каждого из нас есть внутреннее пространство, где живет тишина, надежда и вера.

Попроси мира, добра и внутренней силы.

Мир ответит — через действия, людей, знаки.

"Вывод: непредсказуемость, требующая духовной зрелости

Эта неделя — одна из самых непредсказуемых в 2025 году.

Возможны резкие обострения военных конфликтов, стихийные бедствия, опасные общественные волнения в любой точке мира. Это момент пробуждения для всего человечества.

Мы не можем контролировать все внешние события. Но мы способны выбрать, как действовать.

Мы можем не продолжать агрессию, которую нам возвращает мир.

Мы можем отвечать мудростью.

Мы можем оставаться светом!", - указала астролог.

Овен

Эта неделя заставит тебя взглянуть на себя глазами других.

Много эмоций, связанных с любовью, детьми, признанием. Действительно ли ты счастлив в том, что создаешь?

Совет: позволь себе радость, но не перекладывай ответственность за нее на других.

Телец

Домашние дела могут выйти на первый план — семья, родители, жилье. Возможно ощущение давления или эмоционального обострения.

Совет: защити свое пространство и тех, кого любишь, но не держи в себе обиду — говори искренне.

Близнецы

Информация, встречи, общение — все становится более громким, насыщенным, но и конфликтным. Важно не сорваться на мелочах.

Совет: фильтруй слова — твоя речь может исцелять или ранить. Выбери первое.

Рак

Неделя подсвечивает тему ценностей и денег. Могут подняться вопросы самооценки и старых долгов — как финансовых, так и эмоциональных.

Совет: не держись за прошлое — принимай новую реальность и действуй с достоинством.

Лев

Центр сцены — это ты. Но мир сейчас острый, и каждый твой шаг — под взглядом.

Совет: не доказывай свою правоту силой. Докажи — светом и спокойствием. Это твой шанс обновиться.

Дева

Твои силы могут уходить на внутреннюю борьбу. Психологические темы, здоровье, потери — все требует тишины и пересмотра.

Совет: не копайся в чужих слабостях. Взгляни нежно на свои. Там — источник новой силы.

Весы

Люди вокруг тебя — твое зеркало. Некоторые отношения могут пройти через испытания, особенно те, где не было равновесия.

Совет: не держись за тех, кто уходит. Но будь открытым к тем, кто появится — честно и по-новому.

Скорпион

Сфера ответственности, целей и общественной роли — под лупой. Если ты что-то строил на принуждении — оно трещит.

Совет: держи спину ровно. Чувство достоинства сейчас дороже любого результата.

Стрелец

Время переосмыслить свои убеждения. То, во что ты верил, может дать трещину. Но именно сейчас — возможность найти истину глубже.

Совет: не спорь — слушай. Не проповедуй — зажигай.

Козерог

Идет время уплаты долгов — не только денежных, но и душевных. Возможны непростые разговоры, конфликты в теме доверия.

Совет: лучше честная правда, чем сладкая ложь. Но дай себе и другим время на принятие.

Водолей

Отношения — в зоне трансформации. Все, что держалось на компромиссе или страхе, сейчас не выдержит напряжения.

Совет: если кто-то рядом с тобой — выбирайте друг друга по-настоящему. Не по привычке.

Рыбы

Тело просит тишины. Душа — внимания. Работа, режим, здоровье — главные темы недели.

Совет: не спасай других за счет себя. Сначала — позаботься о собственной стабильности.