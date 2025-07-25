В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо

У тимчасово окупованому Донецьку зранку було гучно, повідомляється про ураження по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька, повідомив у п'ятницю журналіст Денис Казанський у Telegram, пише УНН.

У Донецьку зранку голосно. Наш кореспондент з місця повідомляє про удар по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька - написав Казанський.

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