В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо
Київ • УНН
У Донецьку зранку зафіксовано гучні звуки. Кореспондент повідомляє про удар по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька.
У тимчасово окупованому Донецьку зранку було гучно, повідомляється про ураження по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька, повідомив у п'ятницю журналіст Денис Казанський у Telegram, пише УНН.
У Донецьку зранку голосно. Наш кореспондент з місця повідомляє про удар по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста19.07.25, 15:41 • 21894 перегляди