В оккупированном Донецке сообщают о поражении расположения армии рф: что известно
Киев • УНН
В Донецке утром зафиксированы громкие звуки. Корреспондент сообщает об ударе по расположению армии рф в районе шахты Засядько.
Во временно оккупированном Донецке с утра было громко, сообщается о поражении по расположению армии рф в районе шахты Засядько, сообщил в пятницу журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.
В Донецке с утра громко. Наш корреспондент с места сообщает об ударе по расположению армии рф в районе шахты Засядько
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города19.07.25, 15:41 • 21891 просмотр