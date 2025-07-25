В оккупированном Донецке сообщают о поражении расположения армии рф: что известно

Во временно оккупированном Донецке с утра было громко, сообщается о поражении по расположению армии рф в районе шахты Засядько, сообщил в пятницу журналист Денис Казанский в Telegram, пишет УНН.

В Донецке с утра громко. Наш корреспондент с места сообщает об ударе по расположению армии рф в районе шахты Засядько - написал Казанский.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города