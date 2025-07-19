В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города

В оккупированном Донецке прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По данным местных пабликов, под ударом оказался центр оккупированного Донецка.

Вероятно, есть раненые.

Также известно, что в Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 7 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остаются 200 абонентов и 2 больницы - говорится в сообщении.

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