В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города
Киев • УНН
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, в результате чего центр города оказался под ударом. Зафиксировано автоматическое отключение 7 трансформаторных подстанций в Ворошиловском районе, что оставило без электроэнергии 200 абонентов и 2 больницы.
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
По данным местных пабликов, под ударом оказался центр оккупированного Донецка.
Вероятно, есть раненые.
Также известно, что в Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 7 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остаются 200 абонентов и 2 больницы
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