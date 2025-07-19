В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста
Київ • УНН
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, внаслідок чого центр міста опинився під ударом. Зафіксовано автоматичне відключення 7 трансформаторних підстанцій у Ворошилівському районі, що залишило без електроенергії 200 абонентів та 2 лікарні.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За даними місцеівих пабліків, під ударом опинився центр окупованого Донецька.
Ймовірно, є поранені.
Також відомо, що у Ворошилівському районі сталося автоматичне відключення 7 трансформаторних підстанцій.
Без електроенергії залишаються 200 абонентів та 2 лікарні
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