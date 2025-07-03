В Донецьку очікується більше прильотів по військовим об'єктам - АТЕШ
Київ • УНН
Агенти руху спротиву "АТЕШ" попереджають про збільшення кількості ударів по військових об'єктах у Донецьку. Це пов'язано з перевезенням значної кількості засобів ППО до Криму, що робить Донецьку область більш вразливою.
Агенти руху спротиву попереджають, що в Донецьку очікується більше прильотів по військовим об'єктам. Про це інформує УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
Агенти "АТЕШ" з Донецька повідомляють, що за останній місяць значну кількість засобів протиповітряної оборони було перевезено до Криму, як пріоритетніший регіон. У зв'язку з цим очікується більше ударів по військових об'єктах в області, і ми вже бачимо перші результати.
У зв'язку з цим очікується більше ударів по військових об'єктах в області, і ми вже бачимо перші результати
"Окупанти панічно намагаються замаскувати та приховати подібні об'єкти. Але це вдається їм насилу - як наприклад, штаб 8 АК або ж складом боєприпасів у Харцизьку", - додали в "АТЕШ".
Нагадаємо
Увечері 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку, що на Донеччині стався потужний вибух, на місці спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ повідомили про удар по складу боєприпасів.
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