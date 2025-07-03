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В Донецке ожидается больше прилетов по военным объектам - АТЕШ

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" предупреждают об увеличении количества ударов по военным объектам в Донецке. Это связано с перевозкой значительного количества средств ПВО в Крым, что делает Донецкую область более уязвимой.

В Донецке ожидается больше прилетов по военным объектам - АТЕШ

Агенты движения сопротивления предупреждают, что в Донецке ожидается больше прилетов по военным объектам. Об этом информирует УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Подробности

Агенты "АТЕШ" из Донецка сообщают, что за последний месяц значительное количество средств противовоздушной обороны было перевезено в Крым, как более приоритетный регион. В связи с этим ожидается больше ударов по военным объектам в области, и мы уже видим первые результаты.

В связи с этим ожидается больше ударов по военным объектам в области, и мы уже видим первые результаты

- говорится в сообщении.

"Оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты. Но это удается им с трудом - как например, штаб 8 АК или же склад боеприпасов в Харцызске", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

Вечером 2 июля во временно оккупированном Харцызске, что в Донецкой области произошел мощный взрыв, на месте вспыхнул пожар. Местные СМИ сообщили об ударе по складу боеприпасов. 

"Громкая" ночь в оккупированном Крыму: в "АТЕШ" рассказали о последствиях13.06.25, 13:29 • 18421 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Крым
Донецк
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