В Донецке ожидается больше прилетов по военным объектам - АТЕШ

Агенты движения сопротивления предупреждают, что в Донецке ожидается больше прилетов по военным объектам. Об этом информирует УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

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Агенты "АТЕШ" из Донецка сообщают, что за последний месяц значительное количество средств противовоздушной обороны было перевезено в Крым, как более приоритетный регион. В связи с этим ожидается больше ударов по военным объектам в области, и мы уже видим первые результаты.

В связи с этим ожидается больше ударов по военным объектам в области, и мы уже видим первые результаты - говорится в сообщении.

"Оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты. Но это удается им с трудом - как например, штаб 8 АК или же склад боеприпасов в Харцызске", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

Вечером 2 июля во временно оккупированном Харцызске, что в Донецкой области произошел мощный взрыв, на месте вспыхнул пожар. Местные СМИ сообщили об ударе по складу боеприпасов.

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