В окупованому Харцизьку потужний вибух, почалася пожежа: детонує склад боєприпасів (відео)
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині 2 липня стався потужний вибух, спричинивши пожежу. Місцеві ЗМІ та керівник Центру протидії дезінформації РНБО підтвердили удар по складу боєприпасів.
Увечері 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку, що на Донеччині стався потужний вибух, на місці спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ повідомили про удар по складу боєприпасів. Про це інфомує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, Telegram-канал Керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
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"Удар по складі боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спровокував сильний вибух", - йдеться у дописі місцевих ЗМІ.
Зазначається, що на місці спалахнула пожежа, продовжуються вторинні детонації.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив ці вибухи, опублікувавши відповідне відео з дописом у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, ГУР Міноборони України повідомило про знищення залізничного полотна на окупованій частині Запорізької області 26 червня 2025 року, що паралізувало логістику на тиждень. Після відновлення 1 липня 2025 року ворожий локомотив знову виведено з ладу, заблокувавши ключову логістичну гілку окупантів.
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