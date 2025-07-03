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В окупованому Харцизьку потужний вибух, почалася пожежа: детонує склад боєприпасів (відео)

Київ • УНН

 • 897 перегляди

У тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині 2 липня стався потужний вибух, спричинивши пожежу. Місцеві ЗМІ та керівник Центру протидії дезінформації РНБО підтвердили удар по складу боєприпасів.

В окупованому Харцизьку потужний вибух, почалася пожежа: детонує склад боєприпасів (відео)

Увечері 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку, що на Донеччині стався потужний вибух, на місці спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ повідомили про удар по складу боєприпасів. Про це інфомує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, Telegram-канал Керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка

Деталі

"Удар по складі боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спровокував сильний вибух", - йдеться у дописі місцевих ЗМІ.

Зазначається, що на місці спалахнула пожежа, продовжуються вторинні детонації.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив ці вибухи, опублікувавши відповідне відео з дописом у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України повідомило про знищення залізничного полотна на окупованій частині Запорізької області 26 червня 2025 року, що паралізувало логістику на тиждень. Після відновлення 1 липня 2025 року ворожий локомотив знову виведено з ладу, заблокувавши ключову логістичну гілку окупантів.

Сили оборони вразили завод Купол та Саратоворгсинтез в рф: у Генштабі розповіли деталі01.07.25, 22:24 • 1893 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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