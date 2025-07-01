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Сили оборони вразили завод Купол та Саратоворгсинтез в рф: у Генштабі розповіли деталі

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Сили оборони України уразили військовий об'єкт "Купол" в Удмуртії, який виробляє ЗРК. Також під удар потрапив нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.

Сили оборони вразили завод Купол та Саратоворгсинтез в рф: у Генштабі розповіли деталі

Сили оборони уразили об’єкт воєнно-промислового комплексу російських окупантів - завод "Купол", а також нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області, передає УНН із посиланням на Генштаб.

... 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці рф 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу рф, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Додамо

Крім того, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області рф.

Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України.

Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються 

- резюмували у Генштабі.

У Генштабі підтвердили удар по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф01.07.25, 20:24 • 1065 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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