Сили оборони вразили завод Купол та Саратоворгсинтез в рф: у Генштабі розповіли деталі
Київ • УНН
Сили оборони України уразили військовий об'єкт "Купол" в Удмуртії, який виробляє ЗРК. Також під удар потрапив нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.
Сили оборони уразили об’єкт воєнно-промислового комплексу російських окупантів - завод "Купол", а також нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області, передає УНН із посиланням на Генштаб.
... 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці рф
У Генштабі зауважили, що завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу рф, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.
Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.
Додамо
Крім того, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області рф.
Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України.
Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються
У Генштабі підтвердили удар по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф01.07.25, 20:24 • 1065 переглядiв