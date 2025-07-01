Сили оборони вразили завод Купол та Саратоворгсинтез в рф: у Генштабі розповіли деталі

Сили оборони уразили об’єкт воєнно-промислового комплексу російських окупантів - завод "Купол", а також нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області, передає УНН із посиланням на Генштаб.

... 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці рф