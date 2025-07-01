Силы обороны поразили завод "Купол" и "Саратоворгасинтез" в рф: в Генштабе рассказали детали

Силы обороны поразили объект военно-промышленного комплекса российских оккупантов - завод "Купол", а также нефтеперерабатывающий завод АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

... 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", находящемуся в Удмуртской Республике рф - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса рф, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

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Кроме того, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области рф.

Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами воинских подразделений рф, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Подтверждено попадание по территории объекта - в частности, повреждены технологические установки. Возник пожар. Результаты поражения уточняются - резюмировали в Генштабе.

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