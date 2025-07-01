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Генштаб подтвердил удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Силы обороны Украины 30 июня успешно поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии рф на временно оккупированной Донетчине. Этот удар осложняет способность врага планировать и вести операции на направлениях Покровска и Торецка.

Генштаб подтвердил удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф

В Генеральном штабе заявили, что Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф, передает УНН.

30 июня Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф на временно оккупированной территории Донецкой области. На данный момент потери противника уточняются 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

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Силы обороны Украины и дальше будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и прочный мир 

- резюмировали в Генштабе.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Покровск
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Торецк
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