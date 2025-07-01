Генштаб подтвердил удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины 30 июня успешно поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии рф на временно оккупированной Донетчине. Этот удар осложняет способность врага планировать и вести операции на направлениях Покровска и Торецка.
В Генеральном штабе заявили, что Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф, передает УНН.
30 июня Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф на временно оккупированной территории Донецкой области. На данный момент потери противника уточняются
Добавим
По данным Генштаба, этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.
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