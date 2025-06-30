"Очень жирно": в СНБО отреагировали на удары по Донецку

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке, передает УНН.

Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно - написал Коваленко.

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Ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, а также Горловку и Макеевку. Сообщалось, что якобы авиация ВСУ, которая, по данным российских блогеров, была использована до 10 единиц, ударила по металлургическому заводу и железной дороге.

Также некоторые Telegram-каналы заявляют, что удар был нанесен по штабу 8-й общевойсковой армии вс рф.

Кроме того, оккупанты заявляют, что по Донецку якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Взрывы в оккупированном Донецке: росСМИ заявляют о вероятной атаке Storm Shadow