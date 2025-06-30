"Очень жирно": в СНБО отреагировали на удары по Донецку
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке на Донецк, Горловку и Макеевку, в частности ударах предположительно авиацией ВСУ по металлургическому заводу, железной дороге и штабу 8-й общевойсковой армии рф.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке, передает УНН.
Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно
Дополнение
Ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, а также Горловку и Макеевку. Сообщалось, что якобы авиация ВСУ, которая, по данным российских блогеров, была использована до 10 единиц, ударила по металлургическому заводу и железной дороге.
Также некоторые Telegram-каналы заявляют, что удар был нанесен по штабу 8-й общевойсковой армии вс рф.
Кроме того, оккупанты заявляют, что по Донецку якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow.
Взрывы в оккупированном Донецке: росСМИ заявляют о вероятной атаке Storm Shadow30.06.25, 22:24 • 281 просмотр