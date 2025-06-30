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"Очень жирно": в СНБО отреагировали на удары по Донецку

Киев • УНН

 • 1751 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке на Донецк, Горловку и Макеевку, в частности ударах предположительно авиацией ВСУ по металлургическому заводу, железной дороге и штабу 8-й общевойсковой армии рф.

"Очень жирно": в СНБО отреагировали на удары по Донецку

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке, передает УНН.

Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно 

- написал Коваленко.

Дополнение

Ряд донецких Telegram-каналов сообщали об атаке на оккупированные Донецк, а также Горловку и Макеевку. Сообщалось, что якобы авиация ВСУ, которая, по данным российских блогеров, была использована до 10 единиц, ударила по металлургическому заводу и железной дороге.

Также некоторые Telegram-каналы заявляют, что удар был нанесен по штабу 8-й общевойсковой армии вс рф.

Кроме того, оккупанты заявляют, что по Донецку якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Взрывы в оккупированном Донецке: росСМИ заявляют о вероятной атаке Storm Shadow30.06.25, 22:24 • 281 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Крылатая ракета Storm Shadow
Макеевка
Горловка
Донецк
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