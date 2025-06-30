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“Дуже жирно”: у РНБО відреагували на удари по Донецьку

Київ • УНН

 • 1755 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку на Донецьк, Горлівку та Макіївку, зокрема удари ймовірно авіацією ЗСУ по металургійному заводу, залізниці та штабу 8-ї загальновійськової армії рф.

“Дуже жирно”: у РНБО відреагували на удари по Донецьку

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку, передає УНН.

Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно 

- написав Коваленко.

Доповнення

Низка донецьких Telegram-каналів повідомляли про атаку на окуповані Донецьк, а також Горлівку та Макіївку. Повідомлялося, що нібито авіація ЗСУ, яку, за даними російських блогерів, було використано до 10 одиниць, вдарила по металургійному заводу та залізниці.

Також деякі Telegram-канали заявляють, що удар було завдано по штабу 8-ї загальновійськової армії зс рф.

Окрім того, окупанти заявляють, що по Донецьку нібито завдали удару ракетами Storm Shadow.

Вибухи в окупованому Донецьку: росЗМІ заявляють про ймовірну атаку Storm Shadow30.06.25, 22:24 • 282 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Storm Shadow
Макіївка
Горлівка
Донецьк
Tesla
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