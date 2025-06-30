“Дуже жирно”: у РНБО відреагували на удари по Донецьку
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку на Донецьк, Горлівку та Макіївку, зокрема удари ймовірно авіацією ЗСУ по металургійному заводу, залізниці та штабу 8-ї загальновійськової армії рф.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку, передає УНН.
Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно
Доповнення
Низка донецьких Telegram-каналів повідомляли про атаку на окуповані Донецьк, а також Горлівку та Макіївку. Повідомлялося, що нібито авіація ЗСУ, яку, за даними російських блогерів, було використано до 10 одиниць, вдарила по металургійному заводу та залізниці.
Також деякі Telegram-канали заявляють, що удар було завдано по штабу 8-ї загальновійськової армії зс рф.
Окрім того, окупанти заявляють, що по Донецьку нібито завдали удару ракетами Storm Shadow.
Вибухи в окупованому Донецьку: росЗМІ заявляють про ймовірну атаку Storm Shadow30.06.25, 22:24 • 282 перегляди