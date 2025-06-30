Вибухи в окупованому Донецьку: росЗМІ заявляють про ймовірну атаку Storm Shadow
Київ • УНН
В окупованій Донецькій області пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляють про можливу атаку Storm Shadow на Донецьк, але інформація про руйнування уточнюється.
В окупованій Донецькій області пролунали вибухи. росЗМІ повідомляють про ймовірну атаку Storm Shadow на Донецьк, передає УНН.
Потужні вибухи пролунали в небі над центром Донецька, ймовірно, відпрацювала система ППО, інформація про руйнування уточнюється
Згодом з'явилось повідомлення, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Донецьк ракетами Storm Shadow.
Генштаб та Міноборони інформацію про атаку наразі не коментували.