У Генштабі підтвердили удар по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф

У Генеральному штабі заявили, що Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф, передає УНН.

30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф на тимчасово окупованій території Донецької області. На даний момент втрати противника уточнюються

За даними Генштабу, цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

“Дуже жирно”: у РНБО відреагували на удари по Донецьку

Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир