У Генштабі підтвердили удар по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф
Київ • УНН
Сили оборони України 30 червня успішно вразили пункт управління 8-ї загальновійськової армії рф на тимчасово окупованій Донеччині. Цей удар ускладнює здатність ворога планувати та вести операції на напрямках Покровська та Торецька.
У Генеральному штабі заявили, що Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф, передає УНН.
30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф на тимчасово окупованій території Донецької області. На даний момент втрати противника уточнюються
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За даними Генштабу, цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
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