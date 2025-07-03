В оккупированном Харцызске мощный взрыв, начался пожар: детонирует склад боеприпасов (видео)
Киев • УНН
Во временно оккупированном Харцызске Донецкой области 2 июля произошел мощный взрыв, вызвавший пожар. Местные СМИ и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО подтвердили удар по складу боеприпасов.
Вечером 2 июля во временно оккупированном Харцызске Донецкой области произошел мощный взрыв, на месте вспыхнул пожар. Местные СМИ сообщили об ударе по складу боеприпасов. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные СМИ, Telegram-канал Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Детали
"Удар по складу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области спровоцировал сильный взрыв", - говорится в сообщении местных СМИ.
Отмечается, что на месте вспыхнул пожар, продолжаются вторичные детонации.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил эти взрывы, опубликовав соответствующее видео с сообщением в своем Telegram-канале.
Напомним, ГУР Минобороны Украины сообщило об уничтожении железнодорожного полотна на оккупированной части Запорожской области 26 июня 2025 года, что парализовало логистику на неделю. После восстановления 1 июля 2025 года вражеский локомотив снова выведен из строя, заблокировав ключевую логистическую ветвь оккупантов.
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